輻合作用+舉升作用有利對流發展　吳德榮：15日起平地降雨機率增

▲昨（10日）台北38.6度，平了歷年來7月最高溫，不少民眾趁著假日到白沙灣玩水消暑。（圖／記者陳詩璧攝）

記者陳詩璧／台北報導

酷夏難耐，不少民眾趁著假日出遊首選海邊戲水降溫！根據氣象局昨（10日）的高溫資料來看，花蓮玉里達39.2度最熱，北部，台北38.6度也平了台北歷年7月最高溫，中南部也有38、37度高溫，氣象專家吳德榮就提到，炎熱的天氣型態要持續到下周二，15日開始低層水氣略增，降雨會比較明顯。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象． 老大洩天機」專欄中提到，今日至下周五「太平洋高壓」不強，無法壓制「大氣不穩定度」的釋放；清晨上午西南部迎風面的「輻合作用」，及午後地表加熱後的「舉升作用」都有利對流的發展。下周二前的天氣型態為清晨上午中南部有局部短暫雨，午後山區有短陣雨，也有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）發生的機率，應注意。從15日開始，低層水氣略增，降雨會變得比較明顯，平地受到午後對流影響的機率也會提高。

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而從10日晚間的歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示來看，東亞的大氣型態變化緩慢，今日至下週五（17日）「梅雨」鋒面在日本至華中一帶南北徘徊，台灣持續在其南側「太平洋高壓」的西緣，低層盛行偏暖的南風及西南風，中層則有微弱「太平洋高壓脊」的沉降氣流，帶來高溫酷熱的條件。

▲10日16時雷達回波合成圖顯示岀「假波（AP）」（左）。11日4:30紅外線雲圖顯示，台灣上空有少量的高層雲（中）；4:30雷達回波合成圖則顯示，海峽南部有零散的降水回波（右）。（圖／翻攝洩天機教室網站）

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