　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國國務院警告：中國可能任意拘留美國公民　以「國安」為由延長審訊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2018年6月14日楊潔篪在北京會見美國國務卿蓬佩奧（左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為2018年楊潔篪在北京會見美國國務卿蓬佩奧，今年6月2人也有在夏威夷會面，希望在商業、安全以及外交方面達成互惠的協議。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國國務院在11日警告美國國民在中國應「更加謹慎」，宣稱「中國可能會任意的拘留或禁止出境」，這樣的警告無疑是將惡化的中美關係更推出檯面。不過關於這樣的警告是否有所依據，還不得而知。公告中甚至表示，「如果發送批評中國的訊息」，也有可能被盯上。

根據《路透》報導，國務院發出安全警示，直指「中國可能不經『美國領事館同意』或是『沒有任何犯罪依據』，直接拘留美國公民。」國務院話說的非常重，還補充「中國可能以國安為由，對美國公民延長審訊與羈押。」
另外，國務院也補充，例如發送批評中國政府的訊息，都有可能被中國盯上。然而國務院沒有舉出明確的例子，關於為什麼會促發這次的安全警示，也沒有說明。

歷經貿易戰、新冠疫情、香港國安法、新疆地區維爾族人權問題等風波，中美關係每況與下。川普甚至從6月起禁止中國留學生、學長入境，引起外界非議，國務院急忙跳出來滅火，表示只禁止從事敏感領域研究的學者與學生。前幾天，財政部與國務院更聯合對陳全國等新疆高官凍結資產、禁止入境。

不過，3月時中國司法部才頒發《外國人永久居留管理條例》草案，徵集各界意見，卻引來中國民間反對聲浪，批評這是「超國民待遇」，因為條件實在太寬鬆。

中國政府想放寬對外國人居留的禁令，可是其他國家卻不買帳。除了美國祭出警示，澳洲政府也在7日更新對中國的旅遊警示，除了因為疫情的緣故，還強調「可能有被任意拘留的風險」，因為中國政府已經拘禁一些所謂「危害國安」的外國人。

但是，關於這種「拘留外國人」的情況並不只出現在中國。「老大哥」美國有了長臂管轄權這項利器，就足以讓它將手伸到國外去，只要有所謂的「最低程度聯繫」，甚至能在國外抓人，然後要求該國引渡回美國。

例如孟晚舟被以「違反美國對伊朗禁令」在加拿大被捕、俄羅斯科技公司高層在義大利「以竊取商業機密」被捕，美國要求引渡2人，但加、義兩國不想得罪美中任何一方，不管是放人還是引渡都是大難題，他們只好繼續被拘留。

另外，在台灣最常見到美國行使長臂管轄的領域是商業訴訟，日前台灣廣達子公司廣明才被美國聯邦法院判賠台幣131億，脫光褲子都還不夠賠，還連累母公司。金管會連忙出面協助廣明，希望不要造成台灣經濟太大傷害。

因此，即使不用入境美國也有可能被抓，而國務院這次的公告是否真有其必要性，是在跟中國嗆聲，還是只是「以小人之心度君子之腹」，有待後續觀察。

ET快訊
驚悚畫面曝光！女騎「腳踏車超車砂石車」...下秒捲車底壓全身
黑蝙蝠34中隊長趙欽辭世　享耆壽97歲
小小瑜成人妻「罕見解放巨胸」！　半球撐爆內衣…根本包不住
瑪莎拉蒂路邊「突開車門」害慘！　嘉義女騎士猛撞骨折
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國國務院警告：中國可能任意拘留美國公民　以「國安」為由延長審訊

淚灑靈堂！首爾市長明早出殯後辦「線上告別式」　盼支持者勿威脅被害者

首見連4天破200確診！東京疫情持續升溫...單日再增206例

英媒：華為「求情想見強生」　說服等到2025年再考慮踢出5G

平壤衛星照現疑點！曝北韓75周年黨慶將亮相「洲際飛彈」：研發新武器

金髮重機妹「時速160km撞進拖拉機」　躺地扭曲屍拉長血痕…嚇壞路人！

伊朗中國擬簽25年協議！紐時曝18頁草案「擴大投資換石油」　美中角力轉戰中東

中印緊張之際！印度對美重量級官員將駐台　提升印台實質關係

南韓口罩解禁！即日起可「無限制」購買　總理：將嚴格取締惡意囤貨者

大學生欺騙父親「投奔ISIS當聖戰士」　被關押後慘死獄中

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

已停駕！駐駕傢俱店卻遭拒門外　老闆：不方便...媽祖秒啟程離開

染毒入獄！媽苦撐家計幫養女兒　他浪子回頭改造鹽酥雞店獲口碑

家中都靈體...驅魔師點破怕鬼迷信「平底鍋雕刻經文」化身獨門法器！

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

畢書盡當爸！「生了跟我長得很像的女兒」　唱歌哄她一直哭「可能不喜歡我歌聲..」

美國國務院警告：中國可能任意拘留美國公民　以「國安」為由延長審訊

淚灑靈堂！首爾市長明早出殯後辦「線上告別式」　盼支持者勿威脅被害者

首見連4天破200確診！東京疫情持續升溫...單日再增206例

英媒：華為「求情想見強生」　說服等到2025年再考慮踢出5G

平壤衛星照現疑點！曝北韓75周年黨慶將亮相「洲際飛彈」：研發新武器

金髮重機妹「時速160km撞進拖拉機」　躺地扭曲屍拉長血痕…嚇壞路人！

伊朗中國擬簽25年協議！紐時曝18頁草案「擴大投資換石油」　美中角力轉戰中東

中印緊張之際！印度對美重量級官員將駐台　提升印台實質關係

南韓口罩解禁！即日起可「無限制」購買　總理：將嚴格取締惡意囤貨者

大學生欺騙父親「投奔ISIS當聖戰士」　被關押後慘死獄中

王嘉爾狠甩16公斤脫了！　一側身肌肉爆出「超猛鯊魚線」全都露

男女攻頂唐麻丹山「蝴蝶谷」…他突抽搐倒下　送醫不治！

丈夫車禍失憶！她急到醫院求救…美女醫師聽症狀嚇壞：這是外遇吧

解散後0公開行程…火箭少女成員疑「遭公司冷凍」！　PO文吐心聲：喘不過氣

警察朝鑾轎「鞠躬55下」白沙屯媽被感動！轉往派出所停駕10分鐘　

影／女騎腳踏車超車砂石車　下一秒捲車底壓全身骨折！驚悚畫面曝光

5歲小周周露側臉「神複製媽媽」！　網友一看特寫錯亂：還以為是昆凌

貴州公車衝水庫21死！司機「報復社會」案情曝光　警方證實了

夏季必買5款深層清潔「泥面膜」，敷著連膚色都亮了

《婆婆》片頭片尾曲超夯　原唱背景曝光自嘲：歌紅人不紅！

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

國際熱門新聞

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

她吃掉「20歲陽光鮮肉」還懷孕　po片狂賀「結婚啦」

解放軍武統台灣難　美專家曝關鍵在澎湖

活生生被剝皮！「狐狸屍山」驚悚畫面曝光...

下半身直接沒了！陽光弟衝浪「慘遇流氓大白鯊」

爸媽樓下爽開趴　女嬰「慘淪鬥牛犬潔牙骨」活活咬死

快訊／川普首公開戴黑口罩：這是好事！我從未反對過

重機妹「時速160km撞進拖拉機」　躺地扭曲屍嚇壞路人

男孩炸完發現「18cm巨無霸一根」　還被認證了！

9歲弟弟不聽話！13歲哥哥「一槍爆頭」殺死他

搭車驚見「蕾絲內內」掛他臉上！水藍色超完美服貼

斬首「生吞眼球」啃心臟　華裔男無罪

不戴口罩！店員拒絕服務網鈔票挺　客人求分錢

更多熱門

相關新聞

中國駐比利時使館發布安全提醒

中國駐比利時使館發布安全提醒

日前比利時國家安全局發布年度報告，內容提及中國留學生、科研人員可能充當「間諜」，雖中方嚴正駁斥，但訊息仍在當地持續發酵。為此，中國駐比利時使館12日發布安全提醒，表示中國公民若遭遇無端指責、惡意中傷等歧視性言行，請向使館反映，並在保障安全的前提下，透過法律渠道維護自身權益。

伊朗中國擬簽25年協議　美中角力新戰場

伊朗中國擬簽25年協議　美中角力新戰場

變心了！金與正透露「想看美國影片」

變心了！金與正透露「想看美國影片」

美國市長搭機被狗咬　「左腿永久受傷」怒告達美航空

美國市長搭機被狗咬　「左腿永久受傷」怒告達美航空

美禁具解放軍背景研究者　留學生：惡夢

美禁具解放軍背景研究者　留學生：惡夢

關鍵字：

長臂管轄權中國國安法北美要聞任意拘留

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

快訊／抓到了！染愛滋女移工凌晨落網

陳建州道歉「真的是時候了」！

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

5年來影響生活！她發36歲送養文

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

股災all in台積電　3個月賺650萬

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

南蛇纏漁網枉死！男童見狀難過哭了

39歲陳冠希變這樣！真實模樣現形

更多

最夯影音

更多
李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！
女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面