影／三倍券15日上路！3步驟、2分鐘教你學會防偽「真假三倍券」

記者蔣婕妤／台北報導

「振興三倍券」即將在15日正式上路，目前包含數位綁訂及紙本預購已經衝破千萬份，也讓不少民眾關心如何「防偽」。行政院長蘇貞昌日前表示，可以透過「看一看、摸一摸、轉一轉」的三步驟辨別真假三倍券，經濟部也推出兩分鐘教學影片，要讓民眾一看就懂。

經濟部6月份推出「真假三倍券」防偽教學影片，「頭家朋友看過來，收到三倍券要怎麼知道它是真的還假的呢？可以用這三招來分辨。1.看一看：三倍券上有隱藏字、微小字、正反面套印圖案、梅花水印及螢光纖維絲等防偽設計。2.摸一摸：用手觸摸三倍券上的主要印紋跟視障浮凸符碼，可以感覺墨紋凸出紙面。3.轉一轉：轉動三倍券，會發現左上角面額數字，呈現金色與綠色的變化。」

三倍券即將在15日正式發放，依據經濟部統計，截至11日晚間10時，三倍券預約人數突破1143萬人，光是11日就增加逾42萬人預購，其中紙本券預購人數有988萬592人，佔全體預約人數86.4%；綁定數位券人數約155萬3700人。

行政院長蘇貞昌日前在政院院會中表示，三倍券正式推出後反應熱烈，不只眾多店家、銀行紛紛加碼，各縣市地方政府也都踴躍響應，截至今早數位綁定及實體券預購人數已經突破1千萬人，這就是當初政策設定的「好領」、「好刺激」。

蘇貞昌要求各部會全力做好準備，「我要再次提醒交通部務必切實督導中華郵政做好準備，就櫃臺人力、排隊動線及服務等，做好萬全規劃與準備，可預見的問題在那邊，都要全力設想好，運用更靈活的方法，讓直接購買的人可以更方便、快速買到三倍券。」