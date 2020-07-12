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陳其邁提青年政策掛保證助圓夢！自爆「騎偉士載女生」往事...羞喊要「喀嚓」

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▲陳其邁與高雄特色創業青年交流，提出青年政策。（圖／陳其邁辦公室提供，下同）

▲陳其邁與高雄特色創業青年交流，提出青年政策。（圖／陳其邁辦公室提供，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨高雄市長補選戰候選人陳其邁，11日至在地青年創設、以偉士牌機車為主題的特色餐廳，與高雄年輕人進行創業交流。他現場試騎偉士牌機車並提出高雄青年政策，強調當選後目標讓青年好創業、好就業，協助年輕人走向國際市場。他也靦腆透露當年「騎偉士載女生」往事，話才說完又搞笑稱這段要「喀擦一下」。

陳其邁與高雄青年交流，他提到擔任行政院副院長時，在中央推動大學生租屋補貼、20至40歲單身租屋補貼等措施，並成立青年創業基金跟青年創業貸款，讓年輕人能更順利的取得資金；就業部份則成立小工研院來協助技術、應用方案，提供青年在創業所需的升級服務。

對於未來高雄市的青年創業協助，陳其邁表示，不管是創業的基金或是貸款，能夠跟國發基金裡面的天使基金對接。由中央、民間以及地方的高雄銀行，讓青年的創業和貸款利率補貼，全面性的協助年輕朋友展開第一步，讓他們的企業和理想展翅高飛、接軌國際，幫他們行銷，包括在國外參展的費用或是場地、技術、資金和市場上提供全方位的協助。

難得有機會體驗「騎偉士」，陳其邁被追問年輕時有沒有騎過偉士牌載女生兜風？他靦腆透露，以前都要耍帥，女生都是側坐，偉士牌騎起來比較紳士，把椅子磨得很平、比較滑，「然後煞車就會...」他笑說當時覺得這樣很拉風，現在看到偉士牌就會想起以前歡樂的時光，話才說完又搞笑喊著以上言論要「喀擦一下」。

對於自己每日行程緊湊，陳其邁說，競選團隊的總幹事是馬拉松好手，把自己當成跟他一樣。辭官回到高雄沒幾天，總幹事就幫他安排柴山攻頂計畫，自己也很堅持，咬緊牙根，用爬的也要爬到雅座。自己所有行程都是總幹事幫忙安排，自己按表操課。能夠有機會跟市民朋友握著他們的手，上山下海，對自己來講感覺是很踏實的，也可以第一線了解民眾的訴求。

陳其邁指出，候選人必須有政策、經驗、能力，也要具有國際視野。高雄市長要了解產業、解決就業問題，這是民眾最迫切需要的。自己這幾年不管在中央、地方或國會，尤其在行政院一年多的時間，對於國際事務的了解和對產業發展，都相當熟悉；行政院推動高科技產業和傳統產業升級，也是由自己主責。

▲▼陳其邁與高雄特色創業青年交流，提出青年政策。（圖／陳其邁辦公室提供）

立法委員趙天麟、李昆澤、市議員康裕成、鄭孟洳、何權峰、豐裕里里長/馬里斯先生工作室謝錫元、馬來小砂煲、廣德家、OK社區工作室、夏天藝術車庫、杏福巷子、咖哩譬飾、UNDERGARDEN、阿浪老師烏克麗麗、沅川國際股份有限公司、阿浪老師烏克麗麗、蒔秧苗文化事業工作室、0.5mm插畫、小護士電商App等創業青年均出席與會。

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