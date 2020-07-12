網美搶拍火炎山！玩命爬樹坐斷崖狂擺pose　他直擊3輛遊覽車的人：下雨就崩

▲遊客雙腳懸空坐在懸崖邊，玩命拍照。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

有台版「美國大峽谷」稱號的苗栗縣三義鄉的火炎山，今年4月才發生員警站在懸崖邊失足墜谷身亡的不幸意外，但現在依舊吸引許多網美、遊客前來打卡朝聖，許多人不顧危險站在懸崖邊拍照，全被苑裡鎮民蔡玉清拍下。他直呼，如果不幸滑下去，連直升機都沒辦法救，且一下雨就山崩。

「折樹葉有沒有，還爬到樹上拍照。」根據蔡玉清提供的影片，一名男子爬到樹上當起攝影師，而女生坐在懸崖狂擺POSE，過沒多久兩人交換再互拍。長期觀察火炎山地形的蔡先生，在500公尺外的大安溪對岸，用相機捕捉到一堆驚險畫面。他受訪時說，該處海拔600多公尺，有遊客爬樹，也有人帶小孩走在旁邊，有時甚至還有2、3輛遊覽車的人站在那。

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▼一名男子爬到樹上當起攝影師，而女生坐在懸崖狂擺POSE。（圖／東森新聞）

▼遊客站懸崖邊拍照，險象環生。（圖／東森新聞）

火炎山鬼斧神工、光禿挺拔的自然美景，擁有台版「美國大峽谷」的稱號，吸引一堆網美、遊客來打卡朝聖，平日就有人冒險拍照，到了假日人更多。

記者周六直擊，果然看到10多名遊客就站在大峽谷的最高點，有人拉著樹往下拍，有的雙腳懸空坐在最邊邊，他們拍得很開心，卻讓看的人很擔心。蔡玉清表示，最高點就是最美的地方，一下雨就崩了，雨水沖刷很快，地形隨時都在改變，「這個滑下去，真的沒有直升機來救，真的沒有辦法。」

火炎山海拔602公尺，是惡地礫石地形，地質原本就鬆散，下過雨後很容易山崩，因此登山步道都有設立危險的告示牌，警告遊客別靠近掏空的斷崖。一名山友指出，這裡是危險的地方，遊客明知故犯，勞民傷財是非常不好的行為。

偏偏在最熱門的大小峽谷都沒拉繩，現場零防護，遊客為了搶拍美照，不理公告、不顧危險。因民眾自制力不夠，相關單位得再想辦法，才能杜絕意外遺憾。

▼蔡玉清拍下遊客站懸崖邊拍照。（圖／東森新聞）

▲▼火炎山鬼斧神工、光禿挺拔的自然美景，擁有台版「美國大峽谷」的稱號。（圖／東森新聞）