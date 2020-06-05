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白車擦撞2死3重傷！5人疑知名記憶體大廠員工　砂石車駕駛嚇：才看照後鏡就撞來

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中央社

一輛凌志轎車下午行經苗栗縣三義鄉新義里大橋高架段，與砂石車發生碰撞後又衝撞護欄，轎車車頭嚴重損毀、安全氣囊全爆開，車上5名男子2死3重傷。

這起車禍發生在下午近1時，苗栗縣消防局接獲報案稱三義鄉台13線新義里大橋北向高架橋路段有自小客車撞護欄，隨即派遣三義、銅鑼等分隊趕往救護。

救護人員指出，到達現場時，白色凌志轎車內共5名男姓傷患受困，有部分已無意識，立即利用油壓剪等破壞器材拆卸車門、撐開扭曲變形車體，協助傷者脫困，分別送往大甲光田、大甲李綜合及苑裡李綜合等醫院搶救，其中副駕駛座的陳姓男子（26歲）及副駕後座劉姓男子（37歲）到院前死亡。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲台中、苗栗交界的新義里大橋北上路段，發生小客車自撞護欄事故，車上5人，其中2人死亡 。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

其餘3名傷者分別為，被送往大甲光田醫院的何姓駕駛（26歲），右大腿骨折、身體多處擦傷，生命跡象暫時穩定。陳姓男子（26歲）創傷性氣胸、腦震盪、坐股骨折、臉部多處撕裂傷，傷勢嚴重；另外，送往大甲李綜合醫院的陳姓男子（37歲），顱內出血、肺部挫傷右大腿骨折，送加護病房治療中。

▲台中、苗栗交界的新義里大橋北上路段，發生小客車自撞護欄事故，車上5人，駕駛受困 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

事故現場轎車車頭幾乎全毀，裡頭前後安全氣囊全爆開，警方到場時，發現事故車輛前方停放一台砂石車，車斗後方有撞擊痕跡；砂石車蕭姓駕駛向警方指出，自己行駛在外線道上橋爬坡，從照後鏡看到白色轎車從匝道上來後，車速相當快，才一看到就撞上。

警方初步了解，白色轎車5人疑為知名記憶體大廠員工，駕駛何姓男子酒測值尚待抽血檢驗，砂石車駕駛酒測值為0，現正調閱砂石車上行車記錄器還原影像，以便進一步調查車禍原因並釐清相關責任。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

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