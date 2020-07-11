林佳龍稱匝道路牌不能改直書！立委批「迴避問題」：交通部可馬上修法

▲國2匝道路口修改引發爭議。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部高公局修正國2八德－鶯歌匝道出口指標，卻僅是將路牌國字對齊，並加上地名英譯，交通部長林佳龍表示，受現行法規限制，高公局不可將路牌文字改為直書。對此立委邱顯智表示，道路交通標誌標線號誌設置規則並無規定只能橫書不能直書，且是交通部主管規則，有問題馬上就能改，沒有框架問題。

邱顯智於臉書發文表示，林佳龍明快回應，是好事。但是，不能迴避問題，推給自己主管的法規。「道路交通標誌標線號誌設置規則」是交通部主管的行政規則，會銜時內政部時通常也會尊重交通部的意見。有問題就改，馬上就可以改，沒有現行框架的問題。

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邱顯智也說，「請大家幫我找找看，道路交通標誌標線號誌設置規則哪裡有規定只能橫書，不能直書」，直言「交通部再不上緊螺絲，恐怕會引起更多的民怨」。

高公局表示，國道相關指示標誌均依部頒「道路交通標誌標線號誌設置規則」相關規定採橫式、上下排列方式書寫，且地名均標示英譯，以提供外籍旅客友善的行車資訊。

高公局指出，日前修正標誌時，發現原有標誌並無英譯，因此先以貼紙貼上地名英譯，不過10日傍晚，已放上新版標誌，在不違反前述設置規則的原則下，盡量將標誌地名採置中對齊方式設計改善完成，以提供更為明確的用路資訊。

▲國道指標是否清楚對用路人而言相當重要。（圖／黃國霖攝）

林佳龍表示，這個標誌還不夠好，然而難處是，目前全國指示標誌都是依照「道路交通標誌標線號誌設置規則」設置，規則中，對於字型大小、字體、排列方式（採橫式、上下排列）、語文（中英雙語）都有律定，並不是高公局可以直接更改設計就使用的。

林佳龍指出，高公局將在出口匝道上游設置直書的輔助牌面，有利民眾提早變換車道。他表示，確實道路標誌應該與時俱進，導入更友善、更直覺的牌面設計，然而目前有178處交流道，以一個交流道有兩處分流標示來看，有356個牌面，ㄧ個牌面3.5萬元計算，單單是方向指示牌更換就要1246萬元，更新指示標誌的規定茲事體大。

林佳龍表示，已經指示交通部運輸研究所進行研究，希望能有更人本的建議方案，將全力來推動修改現有規則，期待讓大家早日見到更清楚明瞭的高速公路標示。