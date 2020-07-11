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南韓名將白善燁去世「享嵩壽100歲」　生前曾任駐台灣大使

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▲▼南韓名將白善燁將軍，2020年7月10日過世，享嵩壽100歲。（圖／翻攝自維基百科）

▲南韓名將白善燁將軍，2020年7月10日過世，享嵩壽100歲。（圖／翻攝自維基百科）

記者林彥臣／綜合報導

曾經參與過六二五南韓戰爭（朝鮮戰爭）的戰爭英雄、並且曾經擔任過駐台灣大使的白善燁將軍10日晚11時4分許與世長辭，享嵩壽100歲。白善燁將被安葬於國立大田顯忠院，靈堂設於首爾峨山醫院，15日上午7時出殯。

根據南韓官媒《韓聯社》報導，白善燁出生於1920年的朝鮮平安南道江西郡，在日本殖民統治時期，擔任偽滿陸軍少尉，在韓戰時期擔任第1師團師長、第1軍團軍長，還曾任陸軍總參謀長，韓朝停戰談判代表、南韓駐華（中華民國）大使、交通部長官等要職。

在韓戰當時，白善燁指揮了洛東江戰役和突破三八線作戰等重要戰鬥，由此於1953年被晉陞為韓軍的首位上將，當時他年僅33歲，時任總統李承晚親手為他掛階。

在著名的多富洞戰役時，官兵意圖退卻，但是白善燁身先士卒聲稱「將帶頭戰鬥，若我後退，就向我開槍」，從而阻擋了後退的士兵。白善燁曾回想稱，1950年夏天作為第1師團師長死守洛東江前線的多富洞戰役是人生中最為激烈的戰鬥，近2個月的時間與士兵們背水一戰，當時的戰場仿佛人間地獄。

當韓戰局勢出現逆轉，韓軍和聯合國軍北上時，白善燁考慮到國家的尊嚴，快馬加鞭，硬是比美軍早一步在平壤插上了太極旗。在接受媒體採訪時，白善燁表示，「進入平壤的時候是我人生最光輝的日子，終身難忘。作為第1師團師長，率領韓美官兵1.5萬餘人，收復故鄉。」

1960年白善燁退役後，擔任外交官和交通部長官，在擔任交通部長官期間指揮首爾地鐵1號線的建設。由於曾在間島特設隊服役，2009年被列入親日反民族行為真相查明委員會的「親日反民族行為名單」，一度引發爭議。

白善燁獲取南韓國防大學首次頒發的「名譽軍事學博士」學位，還以卓越的防禦戰績受到美國第8軍司令部的認證，2013年被任命為名譽司令。

白善燁在韓戰當時經歷的事件錄音等被保存在美國國立步兵博物館。生前，他曾榮獲太極武功勳章（2次）、乙支武功勳章、忠武武功勳章、美國銀星勳章、加拿大武功勳章等，並榮獲美國非營利團體Korea Society頒發的「2010詹姆斯•范佛里特獎」（James Van Fleet Award）。

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