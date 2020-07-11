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日本將於2031年生產「新型隱型戰機」　可和F-35戰機協同作戰

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▲▼日本三澤基地,日本航空自衛隊,F-35,F35（圖／CFP）

▲日本成為亞洲F-35最大國，還是持續自主研發隱形戰機（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

美國國務院日前才批准對日本出售105架F-35隱形戰機，讓日本成為亞洲最多F-35戰機的國家，但是儘管成為F-35戰機大國，日本還是不放棄自主研發隱形戰機，防衛省甚至提出了時間表，要在2031年開始生產隱形戰機。

美國國防新聞週刊（Defense news）報導，日本防衛省已經提交了自主研發與產產有前景戰機的時間表，該戰機應可以取代日本航空自衛隊主力之一的F-2戰機，並且可以和美國的F-35戰機協同作戰。

按照日本防衛省的計劃，在2021年初，應該選出該項計劃的總承包商，首架試飛實驗機，應於2024年開始製造，新型戰機的首飛應於2028年進行。

這種有前景的戰機應在2030年中期取代現役的、由三菱重工生產的F-2航空支援戰鬥機（90架）。按照計劃，在2035年將組成首支部隊，並形成初始戰力。

日本研發的這種新型戰機的代號應該是F-3。現在，日本正在繼續測試ATD-X「先進技術試驗機」。它已於2016年完成了首飛。

此前有報導指出，日本有興趣作為全面合作夥伴、取代土耳其加入F-35戰機的生產計劃。土耳其原本為F-35戰機的共同研發國之一，但是在購買俄羅斯S-400防空飛彈系統後，不但被美國逐出計畫，原本訂購的6架戰機也被扣留至今。

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