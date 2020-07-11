影／侯友宜半路攔車...隨扈秒衝上前「護駕」　蘇貞昌拍肩：冷氣政策你講得都對

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜與行政院長蘇貞昌11日上午分別前往金山跑行程，但出席地點不同。侯友宜結束第一個行程後，在前往石門的路上遇到蘇貞昌座車，立即上前「攔截」，還讓蘇的隨扈一陣緊張衝下車「護駕」，簡短對話中提及冷氣補助政策，蘇貞昌對侯友宜說：「你最會講、你講的都對，中央確實要補助來減少地方負擔」。

侯友宜上午10點出席「新北市金山區衛生所新建工程」開工動土典禮，隨後立即前往「消防局第六大隊石門分隊新建工程落成啟用典禮」，巧遇剛從金角灣衝浪基地離開的蘇貞昌，侯友宜半路攔車，上前跟坐在車上的蘇貞昌打招呼，跟在後車的隨扈見狀立刻跑下車到蘇貞昌車旁。

蘇貞昌開車窗跟侯友宜互相寒暄後，侯友宜表示「不好意思行程來不及！所以只能在半路攔車」，蘇貞昌則回應「不要緊，別這樣說，我們都在做自己該做的事情！我們一起合作把事情都做好」。

侯友宜接著問蘇貞昌，中央有沒有要交代地方做的事情，蘇就提及日前鬧得沸沸揚揚的冷氣補助，稱侯友宜「你最會說、你說的都對、中央的確要補助，來減少地方負擔」，侯則蘇貞昌對政策的幫助，離去前，蘇貞昌還拍拍侯友宜的肩膀，強調「兩個人一起合作打拚比較快，加油！」。

蘇貞昌受訪時回應此事，對於時程安排關係兩人無法同框，蘇表示侯在事前有特別打電話說明，「我知道地方首長實在是非常忙，我們都要互相體諒」。總之大家立場一樣、角度一樣，這樣就很好，有些時候分工合作也是可以。

▲侯友宜金山巧遇蘇貞昌車隊。（圖／新北市政府提供）