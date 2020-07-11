外交部感謝美日澳挺台參加WHA：對他國具有示範作用

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

外交部10日對於美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、日本首相安倍晉三及澳洲總理莫里森（Scott Morrison）挺台以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）表示誠摯感謝，並認為，近日接連有理念相近國家高層公開表態支持，對其他國家具有示範作用，期待未來有更多國家勇於公開表態支持台灣參與國際組織。

外交部指出，安倍晉三、莫里森9日舉行視訊會議時，雙方肯定台灣參與WHA的重要性，且此次是莫里森首度表達支持台灣參與WHA，極具意義，而安倍晉三則是已多次公開力挺台灣參與WHA。此外，蓬佩奧也在華府外籍記者俱樂部（FPC）媒體簡報會時重申，美方努力嘗試要讓台灣能以觀察員身分參與WHA。

外交部強調，政府相關部會及駐外各館處推動參與世界衛生組織（WHO）及WHA，是全年不間斷的工作，動能也持續累積。今年由於新冠肺炎肆虐全球，更加凸顯台灣爭取完整參與WHO相關會議及機制的必要性與急迫性。

外交部表示，目前全球各國支持台灣受邀出席WHA的動能及聲量不斷提升，我方對於相關正面發展深感鼓舞，將會持續整合國際的友台能量，積極爭取以觀察員身分出席本年WHA的復會，也期待台灣能完整參與WHO的會議、機制及活動，以捍衛2300萬人民的健康人權，並對國際醫衛及防疫合作做出更多貢獻。