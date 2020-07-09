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喝珍奶「口感不對勁」...店家確認明明沒錯！南部妹怒拒喝：我玻璃心

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▲▼珍珠奶茶，珍奶，手搖，奶茶，手搖飲，手搖杯。（圖／記者許力方攝）

▲珍珠大小各有愛好者。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

珍珠、波霸傻傻分不清楚！一名妹子崩潰表示，常常買珍奶喝解饞，特別強調要珍珠的SIZE，結果暢快一吸進嘴巴裡，才發現是大顆波霸，急忙向店家確認，店員卻回「對啊！我們的珍珠是大顆的」，不然就是得到「不好意思剩小顆喔」的答案，讓原PO差點抓狂，這明明就是大珍珠。

一名女網友在臉書《爆怨公社》直呼，身為珍奶控的她，非常在意珍珠大小顆的口感，每次明明點餐珍珠，結果拿到手搖杯一吸，「都會變波霸」，結果店員才緩緩解釋，「不好意思剩小顆喔！」當下原PO整個問號，「珍珠本來就小顆啊！」

請繼續往下閱讀...

「珍珠是小顆、波霸是大顆！」原PO也分享另一情境，常常點完餐，看著店員轉身製作，結果快要完成時，看見對方加入波霸，她急忙喊話，「不好意思我是要珍珠」，結果店員一臉肯定回應，「對啊！我們的珍珠是大顆的。」

喝珍奶也感到心累，原PO崩潰求助，「有人遇過嗎？到底怎麼點飲料他們才聽得懂？ 」文章貼出後，網友們也喝到懷疑人生，「某飲料店還會問我：珍珠要大顆還中顆？什麼叫中珍珠，我也搞不懂，但我還是選中的」、「直接問是大還小啊！確定後再買」、「有些店家很奇怪，珍珠如果是大顆的，那目錄就不要寫波霸奶茶啊」、「我自己就很愛吃珍珠，我都說我要小顆的那種，如果給我來波霸我會生氣」、「在清心 珍珠=波霸、小珍珠=粉圓」、「只有50嵐在那邊分小珍珠和波霸」。

▲▼珍珠大小顆（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友也困惑不已！（圖／翻攝爆怨公社）

留言串中，有達人解惑，連店員也跳出來正解，「直接講大珍珠、小珍珠、混珠」、「都馬是說大珍珠、小珍珠，波霸通常店家都是用黑糖熬煮，這樣區分的」、「小珍珠，大波霸，這樣絕對不會錯」、「珍珠奶茶就是統稱，所以我每次點都會說我要大顆的」、「我自己是飲料店店員，珍珠是統稱，波霸就是大顆的」。事後，原PO得到一個心得「會分大小（珍珠）的，應該幾乎都是我們南部比較多」。

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