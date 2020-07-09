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身障勞工就業　 雲嘉南機關企業逾9成5足額進用

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▲勞動部雲嘉南分署在成大舉辦身心障礙者友善職場倡議活動，提供企業與政府部門交流平台與經驗分享，吸引30餘家企業代表參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署在成大舉辦身心障礙者友善職場倡議活動，提供企業與政府部門交流平台與經驗分享，吸引30餘家企業代表參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「多給身心障礙朋友工作機會，就能多幫他們撐起一個家」，據最新勞動部資料統計，目前雲嘉南轄區機關企業共有1937家，足額進用身心障礙勞工單位已有1852家，比率超過9成5。

勞動部雲嘉南分署指出，應進用人數為6132人，實際已進用9402人，已超額進用53％，2019至2020年5月，勞動部雲嘉南分署透過各項就服措施與補助方案，已成功協助轄內身障朋友超過5700人成功就業！

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▲勞動部雲嘉南分署在成大舉辦身心障礙者友善職場倡議活動，提供企業與政府部門交流平台與經驗分享，吸引30餘家企業代表參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞動部雲嘉南分署長期協助身心障礙者就業不遺餘力，9日在國立成功大學舉辦身心障礙者友善職場倡議活動，提供企業與政府部門交流平台與經驗分享，吸引30餘家企業代表參加，現場除有星巴克咖啡與捷新資源管理顧問有限公司分享進用身心障礙員工經驗外，也有職務再設計輔具展示供民眾體驗，期望社會持續關注身心障礙者就業議題。

雲嘉南分署秘書黃章一表示，身心障礙民眾與一般人一樣，也希望擁有公平就業機會，相信只要企業願意多給身心障礙勞工機會，善盡企業社會責任，再配合透過政府補助措施及職務再設計方案協助，營造友善職場環境，「他們就能發揮價值，創造勞資雙贏」。

黃章一說，職務再設計方案協助排除身心障礙勞工因生理或心理功能導致工作限制或不順暢，項目包含改善工作設備、提供就業輔具、調整工作方法及流程等，每一案可補助企業最高10萬元，去年至今年5月雲嘉南分署已協助企業通過職務再設計補助近300案。

▲勞動部雲嘉南分署在成大舉辦身心障礙者友善職場倡議活動，提供企業與政府部門交流平台與經驗分享，吸引30餘家企業代表參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）
「身心障礙員工讓公司向心力凝聚起來」，捷新資源管理顧問公司經理伍恩霆分享經驗說，進用身心障礙員工不僅讓客戶對公司有更多認同感，他們珍惜工作機會的敬業精神也感動公司其他工作夥伴，彼此鼓勵進而提升整體工作效率；星巴克經理許珮瑱也說，只要給身心障礙員工適合的工作空間與內容，「他們也能表現跟一般人一樣。

雲嘉南分署表示，未來將持續提供各項就促工具與補助方案，也期盼企業部門能看見身心障礙朋友的能力與努力，超額進用身心障礙員工，讓企業內部形成自然支持氛圍，身心障礙員工就能成為企業進步的推手。

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