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猩球崛起雪霸版！公園停車場現「獼猴大盜」　網驚：進化到會開車門了

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▲有民眾前往雪霸國家公園停車場時，發現成群獼猴恣意強奪遊客手上食物，有的還會跑到民眾車內翻找食物。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲有民眾前往雪霸國家公園停車場時，發現成群獼猴恣意強奪遊客手上食物，有的還會跑到民眾車內翻找食物。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

近日有民眾在臉書《雪霸國家公園登山資訊分享站》上PO文指出，6月底到雪霸國家公園停車場時，發現裡面有遊客下車時遭到獼猴搶奪手上食物，更慘的是這群獼猴還隨機挑選2輛車當作野餐墊，成群在車頂撒野，竟然還會跑到車內方便一下；驚呼「這裡的猴子，已經進化到會開車門了！」

這名林姓男子表示，自己6月底到雪霸國家公園遊玩時，在停車場發現車上、地上到處都是塑膠袋，甚至還有完整的背包都被丟在地上，後來才知道，原來這一切都是這裡的獼猴惹出來的；這群獼猴不僅搶完食物跑到車頂享用，還闖入車子內大小便，車子裡裡外外亂七八糟，大家眼中活潑可愛的猴子，頓時成了這些車主的眼中釘。

▲▼林姓民眾將停車場的慘況拍下，不僅垃圾滿天飛，連背包都被獼猴從車內丟出。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼林姓民眾將停車場的慘況拍下，不僅垃圾滿天飛，連背包都被獼猴從車內丟出。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼林姓民眾將停車場的慘況拍下，不僅垃圾滿天飛，連背包都被獼猴從車內丟出。（圖／記者黃孟珍翻攝）

雪霸國家公園管理處副處長林文和表示，武陵農場猴群眾多，近年來猴子越來越不怕人，只要有人群的地方就會引來猴子,目的就是要討食物吃，這群台灣獼猴都由猴王帶領下山，不但會向民眾討食物，還會去翻垃圾箱，將垃圾弄的到處都是，甚至有獼猴會拿塑膠袋跳上櫻花樹，獨享裡頭的食物。

林文和也說，這群獼猴相當聰明，專挑小孩或女性下手，看到穿工作制服或是高大的人就不敢靠近；針對園區的獼猴，趕也不是不趕也不是，只能在獼猴出現的地方加強宣導，主要是叫遊客不要餵食，如果屢勸不聽還會罰款。

雪霸國家公園管理處也呼籲，獼猴雖然已不是保育類動物，但仍不能任意獵捕宰殺或飼養，民眾上山切勿餵食，停車時記得鎖車門，才不會成為猴子下手的目標。

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