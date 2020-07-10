快訊／自強號彰化站出軌！車頭卡軌道　台鐵緊急搶修…列車「大塞車」

▲自強號出彰化車站後傾斜出軌。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台鐵140車次自強號加班列車，10日傍晚6時從彰化火車站發車，預計晚間9點32分抵達基隆七堵，才剛始出月台車站疑似出軌，車頭與前2節車廂竟傾斜在軌道上無法動彈，由於彰化站是海線與山線的交會，這一列車出了狀況，造成後面的對號列車及其他區間車全部大塞車，造成誤點30分鐘以上。

彰化火車站長李兆平對此表示，這個疑似出軌傾斜的列車今晚從彰化站發車後，在站方南側傳出疑似有出軌狀況，目前已經調派相關維修人員搶修，至於是何原因所造成，仍需進一步釐清，整起事件所幸沒有造成任何人受傷。

台鐵指出，140次列車由彰化車站南調車庫出廠時，列車發生擠岔事件，造成站內列車調度異常，上下行列車均受影響，南美路平交道柵欄無法升起，致平交道附近路口車輛回堵嚴重。

目前已經協請彰化分局大埔派出所派員至南美路平交道附近路口協助疏導車流，並由台鐵派出所彰化所長余遠廷與警員徐鼎閎於站區內協助站務人員疏導旅客。

台鐵表示，140次（300型自強號）晚間6點10分於彰化站站內南端進行調車換端駕駛時滑動，造成2節車廂出軌，車上並無旅客，目前緊急搶修中，現場以東正線單線雙向通車，上下行各級列車將有延誤。

►只要827元！台北凱撒飯餐吃貨狂推 爐烤牛排、海鮮、哈根達斯全下肚