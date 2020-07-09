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驚險畫面曝！彰化人行道改造又釀禍　工程車失速下滑「人險被夾死」

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▲工程車失速下滑工人險被夾死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲工程車失速下滑工人險被夾死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化正在進行大規模的人行道改善工程，彰中、縣立體育館前中興路前上周才發生工程車造成號誌及纜線中斷工安意外，9日又再度發生工程車疑似未拉手煞車失速下滑百公尺，工人險些被夾死，車輪幾乎全磨破，翻車驚悚的監視器影片也同時曝光，議員溫芝樺要求縣府應成立專案小組，通盤檢討缺失。

現場有目擊民眾說，車輛停放於彰化高商後門前，進行路面切割工作，突然碰的一聲，工程車滑落翻車，一週內同一地點發生兩次意外真的很危險。

▲工程車失速下滑工人險被夾死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

從影片中可以看到這輛工程車，從中興路上坡處失控下滑，1名工人在車門外抓車，另名工人站在車後不斷的追，2人要用手拉車，沒想到卻撞進路旁的磚塊，此時工人被緊緊的夾入後整個人倒在磚塊上，隨即又跳開，三角錐全倒，還好沒有被夾死，讓一旁的路人看得膽顫心驚。

▲彰化人本工程發生意外。（圖／彰化縣議員溫芝樺提供）

▲7月1日才發生工程車勾倒電纜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

路旁的但疑因工程車方向偏離，偏向路旁，路旁又堆放一疊施工地磚，車子朝向磚塊，工人硬是被擠向磚塊處，撞到磚塊後整個人被捲進磚塊堆空地後整個人倒地，車子瞬間與工人「擦肩而過」，險遭夾死、輾過，還好工人被撞向地磚旁空地，生死一瞬間。

▲彰化人本工程發生意外。（圖／彰化縣議員溫芝樺提供）

▲工程車失速下滑工人險被夾死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

温芝樺說，她到現場要求廠商，還請工地主任及工地安全人員應派員進行指揮交通，但事件發生一個多小時仍未見人影，還被工作人員咆哮，更傲慢的對表示他們的老板背景，無視議員監督及警方公權力，隨後騎車揚長而去。

▲工程車失速滑落車輪全破。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲工程車失速滑落車輪全破。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣議員涂俊任提到，人本城區人行道工程屢傳工安意外，1日發生扯斷紅綠燈造成交通大亂，今又發生翻車事件，若工程品質再這樣下去，未來會不會再發生更多更嚴重的意外，甚至造成人員傷亡，他要求縣府應成立專案小組，通盤檢討缺失，還給彰化市民行的安全。

▲彰化市容改造工程1周發生2起意外。（圖／彰化縣議員溫芝樺提供）

▲工程車失速滑落翻覆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

温芝樺強調不管在定期會、工區以及上次意外，都特別要求縣府要正視工程安全，而且這兩次意外都發生在一樣的地點，特別的是附近就是學區，雖然發生意外時並非上下學時間，如果是的話，無法想像會有什麼樣的結果。

縣府工務處指出，施工包商的工程車出意外，縣府會依工程契約扣點6點，也就是罰款4萬8000元，並要求包商撤換現場安全衛生人員，給彰化市民行的安全。

▲彰化人本工程發生意外。（圖／彰化縣議員溫芝樺提供）

▲彰化縣政府正在進行市容改造工程。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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