「LINE購物」獨立APP上架！全新四大功能　狂撒3億點數紅包

▲LINE台灣電子商務部資深副總經理顧昌欣。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE購物今（10）日宣布獨立APP上架雙平台，並即將在7月15日正式上線，並推出「價格追蹤」、「降價通知」、「商店加碼」、「優惠整合」四大全新功能，同時宣布搭配振興方案，預計下半年狂撒3億點數紅包。

LINE台灣電子商務部資深副總經理顧昌欣表示，這次決定要推出LINE購物獨立APP，主要是聽到用戶的使用需求，不希望再因為LINE有訊息而中斷購物行為，所以打造獨立APP，而且Android版本已經上架，而iOS版本則在今日上架，並預計7月15日上線，同步推出「購物護照」。

顧昌欣指出，LINE購物主要是導購服務平台，以「先LINE購物再購物」為口號，結合全台超過400家品牌夥伴合作，並以AI技術推出「價格追蹤」、「降價通知」、「商店加碼」、「優惠整合」四大全新功能。





▲「LINE購物」獨立APP即將在7月15日正式上線。（圖／記者姚惠茹攝）

顧昌欣說明，「價格追蹤」主要是用戶在LINE購物搜尋商品的時候，可以點擊「點我省更多」，然後查看該項商品的歷史價格波動，真正做到貨比三家不吃虧，而且還可以搭配跨平台搜尋比價功能，選在最便宜的時間點購買商品。

顧昌欣補充，「降價通知」讓用戶可以訂閱商品的降價通知、「商店加碼」則是讓用戶可以接收到不同商店的加碼優惠、「優惠整合」更是把所有店家的加碼優惠、折扣碼、活動資訊和支付優惠等訊息，一次整理給消費者清楚掌握。

顧昌欣分享，這次獨立APP上線更會同步推出「購物護照」，讓用戶享有四大專屬消費特權，以7月15日~8月11日的首波特權舉例，就有不定期發出點數紅包的購物特權、推薦好友獲得LINE POINTS 5點的好友特權、壽星享有專屬好禮的生日特權、使用LINE POINTS 1點換抽獎機會的兌點特權。

顧昌欣宣布，LINE購物將在7月15日至8月11日展開為期28天的專屬購物節，像是一天一限量熱銷商品50%點數回饋、千萬驚喜點數紅包等活動，每週二、三、四點擊活動，即有機會抽中面額50、888、1688點的 LINE POINTS點數紅包，更預計於下半年撒出LINE POINTS 3億點數紅包。

▲「LINE購物」獨立APP正式上架。（圖／記者姚惠茹攝）

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