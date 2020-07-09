肉羹店老闆逼喝酒聊心理學！女員工被痛醒見他「全裸壓制」…崩潰抱女友大哭

▲肉羹店老闆出手性侵，女員工被痛醒見全裸老闆崩潰。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市新莊一名肉羹店老闆在臉書社團「我是新莊人」PO文徵人，孰料，卻在上班時間逼女員工喝酒「聊心理學」，還趁對方酒醉之時趁機性侵。女員工昏睡之中感覺下體很痛，睜眼見到老闆竟壓在自己身上，事後在與女友逛夜市時忍不住大哭，2人抱成一團報警處理。日前法院判決出爐！

判決指出，肉羹店老闆阿龍（化名）2018年2月5日在臉書社團「我是新莊人」發文徵人。小理（化名）見到後前往應徵，並於2018年2月8日正式上班，工作內容為備料、盛裝物品、洗碗等，上班期間她曾向老闆透露自己是同性戀，也有女友等情況。

小理女友到店裡接小理下班時，察覺阿龍都不太講話、怪怪的，隨即建議弟弟也到肉羹店工讀，順便照顧小理。不料，2018年3月4日小理女友的弟弟才剛上班1、2個小時，就被要求提早下班。

這天阿龍不斷喝酒，傍晚4、5點時就要求小理收店，以要教小理滷爌肉為由，叫她上4樓，但一上樓卻叫她喝啤酒，遭拒後又說「我們來聊聊，那個先放著」，接著要求小理下3樓「聊心理學」。小理拗不過只好坐在床上邊喝酒、邊聽老闆講心理學，由於健康因素她2罐左右啤酒下肚就醉了。

阿龍見狀，試圖將下體塞進小理口中未果，結果他竟趁小理轉過身睡著的時候，脫光衣服性侵對方。小理感受到下體疼痛，睜眼見自己的衣物竟被老闆脫掉，對方還全裸壓在她身上，問「喜歡嗎？」，讓她直喊，「走開，到旁邊去」，但仍遭性侵得逞。小理事後與女友逛夜市時將事情說出，和女友抱成一團大哭，決定報警。

▲小理事後與女友逛夜市時忍不住大哭，2人抱成一團。（示意圖／免費圖庫pixabay）

阿龍辯稱，他與小理是兩情相悅、一夜情；阿龍辯護人則稱，發生事件後，小理正常上班，與老闆互動也正常，還可以跟女友開心互動，沒有強忍淚水的情形，認為小理是為了這個「類似外遇行為」，要取得女友原諒才會提告。

但法院勘驗各項事證後，不採信阿龍的說詞，認為阿龍明知小理是同性戀，不喜歡男生，竟然還性侵對方，造成小理身心受創，犯後又振振有詞，說雙方是一夜情，不真心反省自己的過錯，天理難容，最後依照強制性交罪判他有期徒刑3年8月。

同時指出，雖然小理事後神色沒有明顯異常，還能與朋友有說有笑，但「難道被性侵的被害人就非得表現出整天愁眉苦臉或尋死尋活的才可以？難道被性侵的被害人就不能堅強抬頭挺胸的樂觀的生活？被性侵的被害人並沒有錯，錯的是加害人，為何要拿別人的過錯來懲罰自己？」，認為律師的辯詞有「父權心態下所期望或想像的所謂理想的被害人形象」的謬思，也不可取。全案仍可上訴。

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