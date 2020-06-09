荒淫富豪案檢察官控「調查零配合」　安德魯王子：至少3次傳達意願

▲英國安德魯王子透過律師團表示，至少3次向美國檢察官提出願意協助調查。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

英國安德魯王子（Prince Andrew）遭捲入色魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞案，美方先前指責他不願配合調查。對此，安德魯王子的律師否認此說法，堅稱安德魯王子至少3次為調查提供協助。

根據英國廣播公司（BBC）報導，美國檢察官先前指責安德魯王子面對調查「零合作」。對此，安德魯王子的律師團隊透過聲明反駁稱，安德魯王子並未拒絕配合，但美國司法部不願接受幫助，只為炒作新聞。

根據8日稍早曝光的消息，美國司法部已經向英國內政部提出司法協助請求，正式要求就艾普斯坦案與安德魯王子談話。根據司法互助協定，如果安德魯王子不願回應，可能會被英國法院傳喚出庭作證。

安德魯王子的律師團隊則堅稱，安德魯王子今年至少3次向美國司法部作證。律師團稱，美國司法部的行為「令人失望」，因為安德魯王子並非調查目標，且已經表達願意提供證詞的意願。

美國避險基金經理人艾普斯坦（Jeffrey Epstein）遭指控涉嫌性侵與性販運，去年8月在獄中輕生，相關案件仍在調查中。安德魯王子去年接受BBC專訪，試圖解釋他與艾普斯坦的關係，結果演變為「公關災難」，安德魯王子也被迫暫停執行王室公務。

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