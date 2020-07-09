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快訊／南韓首爾市長朴元淳已被尋獲　韓聯社：確認找到遺體

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▲首爾市長朴元淳2015年接受《ETtoday東森新聞雲》專訪，暢談「省下一座核電廠」計畫。（圖／記者謝婷婷攝）

▲首爾市長朴元淳2015年接受《ETtoday新聞雲》專訪，暢談「省下一座核電廠」計畫。（圖／記者謝婷婷攝）

記者董美琪、黃心瑀／綜合報導

南韓首爾市長朴元淳（박원순）9日失蹤，晚間台灣時間11點20分已經找到，確認身亡。韓聯社、CBS深夜相繼報導朴元淳身故消息，一名警察告訴CBS no cut News，「發現了朴元淳市長的遺體」。截至韓國凌晨時分，警方尚未發布正式公告。

▲▼尋獲首爾市長朴元淳遺體。（圖／AP資料畫面）

▲尋獲首爾市長朴元淳遺體。（圖／AP資料畫面）

但據了解朴市長在北岳山肅靖門（숙정문）附近被找到，家屬等相關人士已到達首爾城一博物館前的現場指揮中心。

朴元淳9日失去聯繫，唯獨《首爾日報》證實，朴在首爾成均館大學後門臥龍公園附近被發現時已經死亡，目前尚不清楚死亡原因。朴元淳個人的社交帳號大部分已轉設為私密帳戶，包括其YouTube頻道、Instagram及Kakao頻道等。

▲▼尋獲首爾市長朴元淳遺體。（圖／AP資料畫面）

▲尋獲首爾市長朴元淳遺體。（圖／AP資料畫面）

64歲的朴元淳從人權律師起家，2011年參選首爾市長補選後，繼續在2014年、2018年連任，甚至被視為下一任南韓總統人選。

▼南韓首爾市長朴元淳已被尋獲。（圖／翻攝自韓聯社官網）

▲▼南韓首爾市長朴元淳已被尋獲。（圖／翻攝自韓聯社官網）

▼首爾市長朴元淳。(圖／翻攝自朴元淳臉書)

▲▼首爾市長朴元淳於地鐵消毒後視察環境。(圖／翻攝自朴元淳臉書)。

ET快訊
南韓首爾市長朴元淳已被尋獲　韓聯社：確認找到遺體
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