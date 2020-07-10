疑遭女秘書控性騷輕生！首爾市長朴元淳曾打贏南韓「首宗性騷擾官司」

▲首爾市長朴元淳遺體10日凌晨被尋獲。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓首爾市長朴元淳9日抱病請假後，便留下遺言失蹤，警消接獲朴元淳女兒通報後，歷經7個多小時的搜索，終於在10日凌晨0時左右尋獲遺體。韓媒報導，朴元淳疑似是因遭到前任女秘書指控性騷擾，才會走上絕路，不過該案目前因嫌疑人死亡，檢方以「無公訴權」為由不起訴處分。事實上，人權律師出身的朴元淳曾在1998年替受害者打贏南韓司法史上第一宗性騷擾官司，沒想到如今卻捲入性騷擾傳聞。

▲首爾市長朴元淳2015年曾接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者謝婷婷攝）



警方表示，9日下午5時17分接獲朴元淳女兒的通報後，歷經7個多小時的搜索，終於在10日凌晨0時1分左右在首爾北岳山一帶發現朴元淳的遺體。現場除了朴元淳的手機、背包、名片等個人用品外，並未發現遺書。警方10日凌晨2時召開記者會透露，現場並未發現他殺痕跡，未來則會繼續調查詳細死亡原因。朴元淳的靈堂則會設置在首爾大學醫院。

根據《中央日報》報導，朴元淳擔任首爾市長期間，致力推廣性平委員會等女性友善政策，作為人權律師的他更參與了南韓司法史上首次獲得勝訴的性騷擾官司。朴元淳1993年與另外兩名律師共同擔任「首爾大學禹助教性騷擾案件」的辯護律師，歷經6年的法庭攻防戰之後，首爾高等法院終於在1998年判加害人需支付被害人500萬韓元的精神賠償。而這起案件也首度在南韓樹立起「性騷擾是明確的違法行為」的概念，極具意義。

▲大批媒體在一旁等候。（圖／達志影像／AP）



朴元淳當時曾在訴狀的最後一句話寫道，「孩子們在湖邊玩耍時，拿著石頭丟青蛙，雖然對孩子們而言只是個玩笑，但青蛙卻受到致命的傷害。」朴元淳作為該案件的辯護律師，獲得當年的「女性運動獎」，此後更將獎金捐出。朴元淳長年致力推廣女權運動，多次參與慰安婦的法律支援活動，並在2000年作為南北韓共同檢查團的南韓代表，前往日本東京召開「女性國際戰犯法庭」，向日本追究日軍強徵慰安婦的後續責任。

他在2011年就任首爾市長後，積極制定女性友善政策，並鼓勵女性踴躍參與社會和經濟活動。

▲朴元淳靈堂確定設立於首爾大學醫院。（圖／路透）



根據了解，朴元淳的前秘書8日晚間才剛向警方指控朴元淳利用職務對她性騷擾，並表示「還有很多受害者」。女秘書表示，自己曾被朴元淳拉進辦公室內的休息室上下其手，下班後也會收到朴元淳透過通訊軟體Telegram傳來的不雅照片及文字，還會被要求拍照傳給朴元淳。

女秘書表示，因為害怕朴元淳，所以一直不敢聲張，但她日前辭職並前往精神科接受治療，過程中下定決心向警方坦承此事。

警方尚未確定女秘書陳述是否屬實，也無法確定朴元淳生前是否已經知道自己遭告發，才選擇輕生。不過，因嫌疑人已死亡，檢方將以「無公訴權」為由，就此案進行不起訴處分。

朴元淳遺體在當地時間3點被移至醫院，現場許多朴元淳的友人、支持民眾守候，一看到市長的遺體被抬入紛紛落淚哭喊「醒醒朴元淳」、「我愛你朴元淳」、「對不起朴元淳」。警方隨即也跟家屬協商，討論是否對朴元淳遺體進行解剖，以進一步確認死亡原因。

►二手票券豐富你的生活～

►熱銷50年！契爾氏金盞花植物精華化妝水500ml超低價