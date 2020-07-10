憂疫情再起「道瓊下跌361點」　那斯達克續創新高

▲美股走勢分歧，那指續創新高。（圖／路透社）

文／中央社紐約9日綜合外電報導

華爾街股市今天收盤有漲有跌，那斯達克指數續創新高，道瓊與標普500指數則收挫，市場評估美國許多州2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例激增對經濟的傷害。

道瓊工業指數下挫361.19點或1.39%，收在25706.09點。

標準普爾500指數下跌17.89點或0.56%，收在3152.05點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲55.25點或0.53%，收在10547.75點