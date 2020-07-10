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最夯交友軟體 Tinder 即將開放「視訊聊天」！　首波測試包含台灣在內

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▲Tinder,交友軟體,交友App。（圖／達志影像）

▲交友軟體Tinder。（圖／達志影像）

記者謝仁傑／綜合報導

新冠疫情影響人們的社交模式，全球最夯的交友軟體「Tinder」也因應封閉社交政策，即將推出視訊功能。Tinder表示，正準備在某些地區測試視訊聊天功能，將會在未來幾週內更新，這可能會為Tinder帶來更高的熱度。

用戶在Tinder上右滑配對後，交談投緣約見面，通常會選在餐廳、書店、酒吧或公園等公眾場所，然而疫情讓這些地點都變得不安全。Tinder在今年早些時候就曾宣布，未來會增添視訊聊天功能。

Tinder表示，根據一項對Z世代（指生於1995-2005之間的世代）族群的調查中顯示，有40％的人表示期盼更多視訊功能的開放。據外媒報導，首波測試地區包括北美某些州、澳洲、西班牙、法國、越南、泰國、印尼、韓國以及台灣。

然而，先前就有許多社交視訊軟體傳出一些負面的消息，包括裸露、性愛、色情、仇恨言論或暴力等內容，觸及道德與法律問題，也造成一些產生社會問題的破口。Tinder在開放視訊聊天的功能後，究竟會在疫情時對社會產生正面或負面的影響，仍有待觀察。

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