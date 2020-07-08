他上交友軟體永遠被句點　老司機「3千字」回應8成勝率攻略！網推爆

▲老司機神人的攻略被網友推爆。（示意圖／取自Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

一名男網友在PTT上發文求助，他每天在交友軟體上會花大概4、5個小時，但成功約出去的次數掛蛋，希望有善於聊天的人能給予指點，就有位「老司機」自認他的方法至少有80分，並認真回應超過3千字，被網友推爆。

這位老司機的攻略分為「APP選擇」、「聊天」、「見面」三步驟，針對交友軟體的挑選，他表示「真的沒有哪個比較好約」，主要得避開那些載了全是「無臉男」、「帥哥詐騙」的程式。

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在交友軟體上要清楚展現自己的興趣及優勢，比如說「我喜歡運動」就過於籠統，但「我喜歡健身」會讓人一目了然，而且大部分的女生在交友軟體上都會收到「爆量」的訊息，所以開頭第一句話就要準備好再說，沒有得到回覆也不要太氣餒。

▲第一印象很重要。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



在聊天方面，老司機則建議遇到不懂的事「寧願詢問也切勿亂聊」，因為隔行如隔山，裝懂很容易被識破，對方也只會覺得反感。另外，也別任意在心儀的對象面前批評其他女生，會讓對方擔心自己是否也會被這樣評價。

如果順利約出來見面，「千萬要打扮一下自己」，至少讓看起來是乾淨、整齊的，約會前先挑選好餐廳、行程，不要讓對方覺得自己很沒主見，在約會過程中要避免突然有過於親密的接觸，而且適時主動出錢能增添好感度。

最後，老司機提醒男性朋友們要保有紳士風度，聊不來、約不到請檢討自己，不要檢討對方，聊天的過程中不要瘋狂透露自己的目的，「真誠」的內容一定能打動人，很快就能脫離單身生活。

文章內容摘自：PTT