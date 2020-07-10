渡部太太分享育兒3大原則：聆聽孩子真實心聲、不追求完美

▲（圖／渡部太太提供）

經營有「日本生活記事」社群的渡部太太，婚後在與先生渡部桑商量之後，決定一起搬到日本生活，因而開始記錄一連串有趣的日常與台日文化差異。近幾年隨著兩個寶貝先後加入，渡部太太也逐漸將分享重心轉移到育兒筆記上，希望能一邊記錄孩子成長，一邊將自己摸索出的「親子公式」反饋給大家。

不過正如同數學習題，公式有時只是輔助解題更快速的方式，並不代表只有一種解法，先理解觀念原則，再靠自己融會貫通，只要能夠獲得解答，過程的計算方式全都因人而異。同理放在育兒教養方面也是如此，以下整理了 3 個渡部太太的育兒想法，希望能幫助到在「成為媽媽」這條路上，偶爾迷茫失措的你：

1. 凡事沒有定則，只聽從孩子真實的心聲

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▲孩子的年紀還小，但他們一定都能感受到父母的付出，並且會返還加倍的愛。（圖／渡部太太提供）

每個人心中都有一幅屬於「母親」的藍圖，「母親應該是什麼樣子？」、「想成為哪一種母親？」、「自己是個及格的母親嗎？」，種種疑問都使得當媽媽之後很容易懷疑自己。

儘管與台灣相比，日本的人際距離並沒有那麼緊密，但他人無心的指教和充斥生活的育兒資訊，在初期仍然曾使渡部太太陷入徬徨，困惑為什麼同樣的方法，在別人身上很受用，自己的小孩卻老是不買單。

然而當回歸眼前與孩子純粹的相處時，渡部太太懂得了「孩子最獨特的地方就是他們與眾不同」，不像機器，輸入同個指令就能得到相同的動作。因此當作法行不通時，先別急著沮喪，試著觀察孩子當下的反應，從他們身上得知自己的對錯，再以此為基準進行修正，相信一定能磨合出最適合彼此的相處方式，逐漸重拾自信。

2. 想教育孩子前，先試著讓自己學會





▲當以身作則時，不僅能使自己活得更舒心，孩子一旦有了參考的範本也不再容易不安崩潰。（圖／渡部太太提供）

全職媽媽需要 24 小時全年無休的照顧家庭是件相當累人的事，可是相反地也代表著有整整 24 小時的相處時間可以愛孩子們。在育兒的過程中，渡部太太深刻地感受到，孩子就像是一面清澈的明鏡，會清楚映出大人所給予的一切。面對受挫哭鬧時的孩子，她發現某種程度上和發脾氣的自己有點相像。

於是，她試著調整心態，不再一昧壓抑不能生氣，而是折衷找一個出口，「先學會之後，再去教孩子」，親身示範當生氣時該怎麼在不傷害別人的前提下表達自己，以及如何不讓負面情緒影響他人。對渡部太太來說，育兒就像是一個重生的機會，擁有更多與自己對話的時間，在教導孩子的同時，也學習和從前成長的缺憾和解。

3. 適時放低標準，讓自己處於最自在的狀態



▲渡部夫婦照顧雙寶的原則，是同時愛兩個孩子，就算二寶還小也不願忽略他的感受。（圖／渡部太太提供）

當然，不可否認地育兒還是會有「崩潰」的時候，尤其是在今年初迎來二寶後，生活更是充滿兵荒馬亂的突發狀況。渡部太太笑說：「飯煮不熟沒關係，家裡亂了沒關係，忘了刷牙也沒關係，所有的事都可以適時放低標準，只要記得同時愛兩個孩子這件事不要隨便就好。」

曾經她以為只有在小孩不崩潰、不哭鬧時，自己才能輕鬆舒服，但後來發現應該反過來做，只要有快樂的媽媽，反而什麼事都非常順利，兩個孩子既相親相愛又不爭寵、不嫉妒。因此渡部太太給雙寶爸媽的建議是：「再放鬆一點！」

▲渡部太太和先生會一起列出願望清單，期待以後一起去做「現在不能做的事」！（圖／渡部太太提供）

於渡部太太而言，每個階段都會有最適合的樣貌，儘管現在為了照顧孩子，有些本來習慣的事變得無法做了，可是也不需要感到可惜，因為並不代表永遠都會如此。

孩子的成長只會有一次，她十分珍惜記錄目前生活的點滴，累的時候只要看看日記，就能重新獲得滿滿能量，且說不定在未來也會很懷念這種「不能出門看電影」，全家窩在一起看 DVD 的歡樂時光呢！

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