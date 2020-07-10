　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

渡部太太分享育兒3大原則：聆聽孩子真實心聲、不追求完美

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲渡部媽媽育兒法。（圖／女子學）

▲（圖／渡部太太提供）

經營有「日本生活記事」社群的渡部太太，婚後在與先生渡部桑商量之後，決定一起搬到日本生活，因而開始記錄一連串有趣的日常與台日文化差異。近幾年隨著兩個寶貝先後加入，渡部太太也逐漸將分享重心轉移到育兒筆記上，希望能一邊記錄孩子成長，一邊將自己摸索出的「親子公式」反饋給大家。

不過正如同數學習題，公式有時只是輔助解題更快速的方式，並不代表只有一種解法，先理解觀念原則，再靠自己融會貫通，只要能夠獲得解答，過程的計算方式全都因人而異。同理放在育兒教養方面也是如此，以下整理了 3 個渡部太太的育兒想法，希望能幫助到在「成為媽媽」這條路上，偶爾迷茫失措的你：

1. 凡事沒有定則，只聽從孩子真實的心聲

請繼續往下閱讀...

▲渡部媽媽育兒法。（圖／女子學）

▲孩子的年紀還小，但他們一定都能感受到父母的付出，並且會返還加倍的愛。（圖／渡部太太提供）

每個人心中都有一幅屬於「母親」的藍圖，「母親應該是什麼樣子？」、「想成為哪一種母親？」、「自己是個及格的母親嗎？」，種種疑問都使得當媽媽之後很容易懷疑自己。

儘管與台灣相比，日本的人際距離並沒有那麼緊密，但他人無心的指教和充斥生活的育兒資訊，在初期仍然曾使渡部太太陷入徬徨，困惑為什麼同樣的方法，在別人身上很受用，自己的小孩卻老是不買單。

然而當回歸眼前與孩子純粹的相處時，渡部太太懂得了「孩子最獨特的地方就是他們與眾不同」，不像機器，輸入同個指令就能得到相同的動作。因此當作法行不通時，先別急著沮喪，試著觀察孩子當下的反應，從他們身上得知自己的對錯，再以此為基準進行修正，相信一定能磨合出最適合彼此的相處方式，逐漸重拾自信。

2. 想教育孩子前，先試著讓自己學會

▲渡部媽媽育兒法。（圖／女子學）

▲當以身作則時，不僅能使自己活得更舒心，孩子一旦有了參考的範本也不再容易不安崩潰。（圖／渡部太太提供）

全職媽媽需要 24 小時全年無休的照顧家庭是件相當累人的事，可是相反地也代表著有整整 24 小時的相處時間可以愛孩子們。在育兒的過程中，渡部太太深刻地感受到，孩子就像是一面清澈的明鏡，會清楚映出大人所給予的一切。面對受挫哭鬧時的孩子，她發現某種程度上和發脾氣的自己有點相像。

於是，她試著調整心態，不再一昧壓抑不能生氣，而是折衷找一個出口，「先學會之後，再去教孩子」，親身示範當生氣時該怎麼在不傷害別人的前提下表達自己，以及如何不讓負面情緒影響他人。對渡部太太來說，育兒就像是一個重生的機會，擁有更多與自己對話的時間，在教導孩子的同時，也學習和從前成長的缺憾和解。

3. 適時放低標準，讓自己處於最自在的狀態

▲渡部媽媽育兒法。（圖／女子學）

▲渡部夫婦照顧雙寶的原則，是同時愛兩個孩子，就算二寶還小也不願忽略他的感受。（圖／渡部太太提供）

當然，不可否認地育兒還是會有「崩潰」的時候，尤其是在今年初迎來二寶後，生活更是充滿兵荒馬亂的突發狀況。渡部太太笑說：「飯煮不熟沒關係，家裡亂了沒關係，忘了刷牙也沒關係，所有的事都可以適時放低標準，只要記得同時愛兩個孩子這件事不要隨便就好。」

曾經她以為只有在小孩不崩潰、不哭鬧時，自己才能輕鬆舒服，但後來發現應該反過來做，只要有快樂的媽媽，反而什麼事都非常順利，兩個孩子既相親相愛又不爭寵、不嫉妒。因此渡部太太給雙寶爸媽的建議是：「再放鬆一點！」

▲渡部媽媽育兒法。（圖／女子學）

▲渡部太太和先生會一起列出願望清單，期待以後一起去做「現在不能做的事」！（圖／渡部太太提供）

於渡部太太而言，每個階段都會有最適合的樣貌，儘管現在為了照顧孩子，有些本來習慣的事變得無法做了，可是也不需要感到可惜，因為並不代表永遠都會如此。

孩子的成長只會有一次，她十分珍惜記錄目前生活的點滴，累的時候只要看看日記，就能重新獲得滿滿能量，且說不定在未來也會很懷念這種「不能出門看電影」，全家窩在一起看 DVD 的歡樂時光呢！

延伸閱讀：

拒絕天天活在標準裡，作家葉揚寫下那些勵志「好媽媽文章」未曾提及的心事：「我就是愛得俗氣且全面的女人」

製作專屬的「如廁練習表」：以獎勵當作誘因，與孩子一同輕鬆學習「戒尿布」這檔事

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

ET快訊
一條龍阿伯「A123456789」不改身份證字號了！　親揭原
那邊出血！她兩腿「粉色爛肉」整坨磨爆　醫一切秒噴屎：飯吃不下
快訊／台中市府副秘書長捲入桃色風波　朱康震「請辭獲准」回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「一條龍阿伯」不改身份證字號了　婉拒市府美意...親揭背後原因

渡部太太分享育兒3大原則：聆聽孩子真實心聲、不追求完美

新冠肺炎若空氣傳播　莊人祥：室內社交距離1.5公尺可能不足

雲林縣陸上風力發電設置引眾怒　沿海民眾200人聚縣府堵能源局長陳情

太惡劣！冒名訂餐萬元嫁禍台南流浪動物協會　志工悲嘆：要我們做不下去？

影／災情遍布全球！Spotify「一開就閃退」...用戶崩潰+1

遭爆大量解僱員工！易遊網：組織調整僅20人異動、無大量裁員計畫

徵夜班家管16hrs「月薪25K根本選妃」　人妻：禁公主病！網怒：比外傭還低

白沙屯媽為香燈腳消暑「招雨神」　停轎鎮安宮下起西北雨...他開心喊：神蹟

金門大學畢業證書演穿越劇！2020變2000...學生超傻眼　校方回應了

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

惡火進逼！絕望母死前扔兒出3樓　前海軍陸戰隊員1秒衝刺奇蹟救援

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

「一條龍阿伯」不改身份證字號了　婉拒市府美意...親揭背後原因

渡部太太分享育兒3大原則：聆聽孩子真實心聲、不追求完美

新冠肺炎若空氣傳播　莊人祥：室內社交距離1.5公尺可能不足

雲林縣陸上風力發電設置引眾怒　沿海民眾200人聚縣府堵能源局長陳情

太惡劣！冒名訂餐萬元嫁禍台南流浪動物協會　志工悲嘆：要我們做不下去？

影／災情遍布全球！Spotify「一開就閃退」...用戶崩潰+1

遭爆大量解僱員工！易遊網：組織調整僅20人異動、無大量裁員計畫

徵夜班家管16hrs「月薪25K根本選妃」　人妻：禁公主病！網怒：比外傭還低

白沙屯媽為香燈腳消暑「招雨神」　停轎鎮安宮下起西北雨...他開心喊：神蹟

金門大學畢業證書演穿越劇！2020變2000...學生超傻眼　校方回應了

鄭元暢拖好友下水做菜　女神許瑋甯白眼翻到天邊

球評稱「現今NBA得分太容易」　他舉例狂打臉：你瘋了嗎

進口冷凍蝦驗出新冠病毒！大陸海關暫停進口…鎖定3家公司

講評到一半⋯頑童瘦子突然點名「她」：長得很漂亮！

周興哲曝「想給粉絲好康」狂練腹肌　薛仕凌想「紋雀斑」晉升時尚咖

中職／吳桀睿猛打開轟統一7比3樂天 兄弟拚11日封王

排除他殺嫌疑！南韓警方將不對朴元淳進行屍檢

中職／身體疲勞本季先發最差　索沙仍投9局差點又完封兄弟

高雄女吃烤鴨賒帳！市場「脫褲拉屎」咆嘯…網噁吐：旁邊在吃飯耶

認命了！10歲失明柴爺爺收容所低泣　義工一句話…她心酸轉念帶回家

生活熱門新聞

台中4同事集資1200！爽中30億

快訊／新冠肺炎再添2例！指揮中心1400記者會說明

接遺體回殯儀館！老員工竟性侵女屍

站捷運手扶梯左邊又被人不好意思　她回應讓對方安靜了

妹妹「飆淚腿軟」攔轎賜福！畫面逼哭萬人

隨白沙屯媽祖進香！羅小妹「手術超順利」

20多歲女返台「美國返台2天」才發病

北一女學渣曝3讀書祕訣 半年考上台大

12處森林遊樂園　7/15起每人免費玩一次

國內爆首例牛結節疹　農委會15:30說明防疫處置

麥當勞驚見「無頭」顧客！網一搜嚇壞：靈異公社見過他

屈臣氏今開賣中衛口罩「官網無限轉圈圈」

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

更多熱門

相關新聞

找回難以量化的賺錢密技

找回難以量化的賺錢密技

捐款除了是一種負向支出的數字外，是否也會產生正向效應？為了驗證，於是我開始捐款，也鼓勵一起捐款，從每年收入的0.5%，到現在大約在8~12%間，加上研讀的書多與大腦有關，我開始覺得有能力幫助別人時，確實會得到湧泉一般的回報。

英研究：數學技能跟父母教育程度有關

英研究：數學技能跟父母教育程度有關

11歲兒子半夜玩手機　遭母勒死！

11歲兒子半夜玩手機　遭母勒死！

人妻拒肉身伺候小叔　慘遭丈夫「剁頭榮譽處決」

人妻拒肉身伺候小叔　慘遭丈夫「剁頭榮譽處決」

以伊能靜為鑑！缺愛的孩子是地雷

以伊能靜為鑑！缺愛的孩子是地雷

關鍵字：

女子學育兒親子教育教養日本媽媽家庭渡部媽媽

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

陳建州道歉「真的是時候了」！

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

台中4同事集資1200！爽中30億

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

課後相約七星潭…女師與國三男「海灘野戰」

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

多喝水不如懂喝！醫驚揭「喝錯下場」恐致命　3大關鍵點曝光

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面