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11歲兒子半夜玩手機　控制母「曬衣繩勒死他」埋屍直到腐爛

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▲▼手機充電，充電線，手機。（圖／pixabay）

▲孩子半夜玩手機惹怒了母親。（示意圖／pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

巴西33歲母親杜戈肯斯基（Alexandra Dougokenski）在外人眼中總是用心照顧自己的小孩，然而她日前突然承受不住壓力，向警方坦承她勒死11歲的兒子拉斐爾（Rafael）。調查人員抽絲剝繭案件後發現，該名母親無法接受孩子多次熬夜玩手機，才會一時情緒失控而動手。

7NEWS報導，巴西警方稱，杜戈肯斯基2日坦承犯案，雖然她說詞一開始反覆，不過最終承認殺害兒子。起初，這名母親表示她與孩子爆發爭吵後，對方離家出走，但經過詢問，她突然提到再也無法忍受謊言，必須卸下心頭上的重擔。

根據警方說法，杜戈肯斯基起初聲稱她在無意間導致兒子喪生，由於拉斐爾好幾晚都在玩手機，不肯睡覺，她決定給予藥物，結果疑似劑量不對，孩子因此死亡。

To the outside world Alexandra appeared to be the perfect parent, but police say all was not what it seemed.

7NEWS Australia 發佈於 2020年7月7日 星期二

然而，杜戈肯斯基前後說法並不一致，引起警方懷疑。直到驗屍報告指出拉斐爾頸部有傷痕，有可能是被勒死後，該名母親才終於坦承罪行。

杜戈肯斯基當時發現兒子深夜還沒入睡，一直沉迷手機，她便情緒失控，抓起晾衣服的繩子，進行一連串暴力行為。拉斐爾在過程中被勒死。

母親隨後離開房間，再回來時看見兒子已失去生命跡象，她用塑膠袋蓋住頭部，並把屍體埋到鄰居家。孩子遺體被發現時已經些許腐爛。

熟知拉斐爾的民眾表示，他是個性文靜、溫和的男孩，與母親感情非常好，生前還朗讀一首替母親寫下的詩。

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