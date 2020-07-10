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動靜皆宜的盛夏海濱時光　3大系列遊玩單品，從營地到海灘都實用

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圖片來源╱Land and Sand Essentials

台灣瀛海圍繞且地貌多變，雖為蕞爾之島卻有豐富的自然景觀資源，尤其東西南北四大海岸地形各有千秋，像是西部沙質海岸平直而淺，常見瀉湖及養殖魚塭農業風情，至於南部則為珊瑚礁海岸，不僅熱帶魚種和底棲生物多樣性高，墾丁海域周邊美景更享有台灣馬爾地夫美譽，尤其綿延數百尺的優雅白沙灣海灘 ，幾乎是國人必訪的美景勝地。

時值七月，夏日盛且長，最自然的消暑良方之一，就是離開熱島效應顯著的大都會，出走冷氣房，前往濱海露營地旅宿幾晚，白日盡情往涼風高颺的遼闊海岸遊玩，讓曠野帶走一身煩膩。想媲美國外度假的沙灘風情嗎？其實有許多時尚又高機能性的戶外單品可以帶著走，在慵懶放空與起身運動之間，縱情享受動靜皆宜的海灘一日。

靜態活動組：慵懶至上的舒適享受

1. Beach Umbrella & Tent

夏日海灘勢必擁擠，若想幫自己闢築時髦小天地，安靜吹著海風、瞻眺遠浪並打個小盹，那麼插上一把遮陽傘，絕對是防曬與休憩不可缺的沙灘單品。澳洲沙灘品牌Land and Sand Essentials這款沙灘傘，藍白經典條紋帶有海軍風，不僅清爽高雅，傘面還是用再生塑料瓶製成。永續意識之餘，機能設計也很精巧，不僅質量輕，摺疊傘柄設計讓傘身可高可低且便於收納，桿柄底座也能輕易插入沙底。


Basil Bangs同為澳洲品牌，其系列產品中除了海灘傘，同時還有三段式高度調節、可容納2到3人的家庭式帳篷，可拆卸的構造讓帳篷能收納在一個小布包，讓旅人來去自如。再者，相較於單點支撐的海灘傘，帳篷有固定性強的優點，因此適合多風的場域，翳蔽乘涼的效果也相對全面。

圖文來源╱Land and Sand EssentialsBasil Bangs

2. Beach Chair

這款名為Each Sol Lounger的藤編沙灘椅，不僅韻味自然，還可做四段傾斜度調整，找到使用者最喜歡的坐躺姿勢，加上能可折疊成扁平狀並搭配肩背帶設計，攜帶十分方便。自然素材搭配工藝編織，讓這款椅子適宜各種休息場域，無論沙灘、泳池畔、露台或是營地帳篷都十分合適。

另一款經典的戶外休閒椅Ny Rocking Chairs，讓人把舒適的搖椅體驗帶著走。1958年日本設計師新居猛發明了這款簡約又時尚的搖椅，其創新性在於很少有搖椅能做到折疊式設計，同時堅韌又輕薄。主結構為鋼骨框架，搭配山毛櫸扶手以及可拆卸清潔的帆布，不僅具備210磅承重能力，還有腳凳可供選擇，登山遊海累了，就用搖椅恢復精神。


圖文來源╱Land and Sand Essentials、DANSK

3.Beach Blanket & Seat

海灘踩起來雖舒服，但享受食物時依舊需要一張乾淨的野餐巾鋪地，以便擺放杯盤等餐食器皿。澳洲夏日生活風尚品牌Sunnylife的野餐系列，除了收納便利與抗污的野餐巾，同時還有結合收音機功能的冰桶，而一款藤編野餐籃還附帶酒瓶收納，不僅高雅，機能性也十足。

圖文來源╱Sunnylife

輕鬆嬉遊組：與親友同樂的歡愉時刻

1. Beach Toy

在海灘玩沙、堆沙堡是很受歡迎的親子活動，以下幾款沙灘玩具著眼於環境永續性，以可生物降解材料製作，玩具若不慎遺落岸邊、捲入海裡，也能經時間自然分解，降低環境衝擊，就像竹纖維能在12個月內完全分解成無害的有機物。泰國品牌Plan Toys以竹木等天然材質取代塑料，打造出各年齡階段適宜的玩具，玩水系列中的沙灘組的以海洋生物為造型，鏟子和水桶的凹凸表層來能在沙堆上壓出各種圖騰，讓孩子手腦並用。至於品牌Kobu則利用竹子打造純天然的兒童沙灘玩具，堅固平滑，適合2歲以上兒童使用。

圖片來源／Plan ToysKobu

2.Float

想下水嬉戲卻又不想弄得精疲力竭和一身濕，這時候可坐可臥的大型海灘浮具，讓人與海洋親密無隔。坐在氣墊上跟著浪潮滉漾起浮，規律搖盪下讓人放鬆平靜，同時也能和親朋幾人共同平躺其上，感受閑豫的美好時刻，像是Sunnylife各種趣味造型的大型浮具，造型繽紛幽默，更增添夏日歡愉氣息。而The nice fleet的超大型充氣泳圈，猶如印花洋裝的圖騰，在海邊戲水也時尚度不減。

圖文來源／SunnylifeThe nice fleet

3. Outdoor Game

如果不熱衷也不擅長運動，那麼只要一點肢體動作的套馬蹄遊戲將很適合，尤其與親友相偕露營或前去海灘，帶上一組，藉著簡單投擲、紓壓而毫無競爭壓力的遊戲，在笑談間來場能相互調侃的友誼賽。Viva Sol所出的一系列戶外遊具，利用木頭為主要素材，套馬蹄組的收納木箱附有肩背帶，內附馬蹄和木樁，加上烤漆塗層，能防止馬蹄鐵鏽蝕變色。


圖文來源／Viva Sol

體能運動組：大海為伴的揮汗快感

1.Rowing

若自詡為運動能手且恰好深諳水性，那麼潛入海中等各種水上活動，是來到沙灘和海濱不容錯過的活動。馳譽水上運動的透明獨木舟品牌Crystal Kayaks，正是以透明材質打造穩固質輕的小艇，乘坐上頭，儼如進入海底隧道能夠毫無阻隔賞翫水底生物與湛藍水色。Crystal Kayaks由美國倉庫發貨，產品可以運輸到世界各個地方，買艘透明小舟，體驗水上飛行的划船感受。

圖片來源／Crystal Kayaks

2. Beach Tennis Paddles

歐美很普遍的沙灘板網球，需要一定運動基礎並了解網球比賽規則，就各類沙灘運動來看，整體具有難度，但很適宜擅長運動競技或有網球經驗者嘗試。事實上板網球（paddle tennis）由網球衍生而出，但所需場地規模較小，同時採用木板擊球，但整體來看，計分與規則等均和網球無異，目前也有正式的比賽活動。美國板網球品牌SexyBrand將產品分為入門、中階、高階與專業四個類別，而諸多海灘品牌也都有板網球產品可選擇。

圖片來源／SexyBrandSunnylife

3.Diving

如果想進行跳水活動，勢必要相當高度的平台才能讓人一躍而下。Ithaka Design設計團隊理解這種玩心，據此開發了Zilborrerstea的海洋浮具，可使用在海灘、湖泊或河流等水域。事實上它本身就是一個浮動甲板，因此人們除了平躺其上，享受陽光漫灑的漂浮時光，還能投入娛樂性極高的跳水活動。雖然平台不算高，依舊能為水上運動提供另一種選擇和娛樂效果。

圖片來源／Ithaka Desig

O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園

夏日戲水也要美美的，不但地點要精心挑選，戲水裝備要有設計感，住宿更要選擇濃濃海島風情的莊園才更有FU。

墾丁白沙灣海灘85%以上為柔細勻潔的貝殼砂，連綿數百米的純白沙灘映襯湛藍海岸，洋溢著異國風情。恆春周邊海域發達的珊瑚礁孕育了豐富的海水熱帶魚，絕美海底景觀獨步全台。

O’GLAMPING位於墾丁貓鼻頭公園旁，一座景觀獨特的露營莊園。距離白沙灣海灘、後壁湖漁港僅需5-10分鐘車程，可以輕鬆前往墾丁最受歡迎的熱門沙灘戲水、盡情享受浮潛等水上水下活動的樂趣。 

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