高考才開始10分鐘　他在考場附近放鞭炮...超慘下場曝光！

▲大陸高考才開始10分鐘，有人在附近放鞭炮。（圖／翻攝自pixabay，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

2020年大陸全國高考於7日正式拉開序幕，但當天卻有個意外插曲！遼寧瀋陽一處考場，7日上午開考語文才過10分鐘，附近一間海鮮酒店竟開始放鞭炮，現場的人還稱「聲音特別響」，家長隨即報了警。目前，高姓男子因涉嫌擾亂公共場所秩序，被拘留5日。

綜合陸媒報導，瀋陽洪區黃河北大街海鮮酒店，7日上午一對新人正在舉辦婚禮，其親屬高男便在門前點燃鞭炮慶祝，但他們完全不知道附近有考場。

瀋陽第四十中學高考考場一早開始考語文，沒想到過了10分鐘，家長就聽到附近有人施放鞭炮，「剛開考就放鞭炮，影響孩子考試怎麼辦？」之後立即報警。

警方接獲報案後，隨即到現場調查，酒店保安坦言自己有嘗試制止過，「但是沒能成功」。不過，警方表示三環內本來就不能施放煙火、鞭炮，最後因涉嫌擾亂公共場所秩序，依法對高男作出行政拘留5日的處罰。

貼文一出，網友留言表示「不知道今天高考，還不知道城裡禁止燃放煙花爆竹嗎」、「酒店方的責任相對更大。事主還真不一定清楚周邊的情況」、「市區禁放煙花爆竹」、「這一場婚禮祝福多不多不好說詛咒肯定不會少。」、「太缺德了」、「考其他還好，要是考英語聽力就」、「只能說幸虧不是考英語聽力」。

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