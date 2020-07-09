上海美博會登場！　東森自然美家族品牌「重磅亮相」

▲2020上海美博會，自然美全新電商品牌THE PURE LOTUS首次亮相。（圖／東森自然美提供）

記者任以芳／上海報導

上海美博會今（9日）登場，東森集團自然美第一次率領旗下眾多品牌，包含自然美、Bio-Up、THE PURE LOTUS、CHLOREL一起閃亮登場。其中，韓國引進THE PURE LOTUS電商品牌首次在大陸市場亮相，同時也是自然美全力推廣重點。另外，最新推出高科技美容儀器、水光儀王牌產品NB-1標靶系列，還有首次曝光健康食品益生菌，都是自然美參展最大亮點。

去年從韓國引進全新電商新品牌THE PURE LOTUS是這次最大宣傳亮點，東森自然美執行長林燕玲表示，「THE PURE LOTUS是我們全新電商品牌，今年4月底在天貓平台開好品牌旗艦店，業務持續熱烈開展。」目前THE PURE LOTUS以跨境的電商方式服務消費者，10月以後會大貿進口，所以THE PURE LOTUS會是美博會一個非常重要發表。

參展首日自然美傳來好消息，代理品牌THE PURE LOTUS將與大陸四家優質電商平台行云、心澄、考拉、聯宸簽約，雙方在2020年將進行深度戰略合作，一起把THE PURE LOTUS品牌迅速開展、鋪墊到大陸各大主流平台。

▲自然美美容SPA搭配水光儀的王牌產品 NB-1標靶系列。（圖／東森自然美提供）

一連三天美白會展出，自然美將帶來全新升級體驗和豐富的各類產品，新型儀器搭配全新產品，現場自然美首席培訓師現場演繹自然美手法，成為最大亮點之一。其中，美容SPA搭配水光儀的王牌產品 NB-1標靶系列，基於幹細胞最新研究開發，賦予肌膚能量與活力，配以世界先進高科技儀器無針水光，NB-1標靶產品經過霧化成微小分子，從表皮通道中注入肌膚真皮層，打開細胞間隙，營養成分靶向進入，令肌膚緊致光滑，白皙彈潤，又稱好萊塢紅毯療程。

除了推廣王牌美容商品，自然美近年大力發展健康食品，更加重視消費者健康，展會期間首次推出益生菌。東森自然美營運總經理 孫雅歆介紹，「自然美精心研發益生菌配方，七種菌類加上三種益生原，粉末入口即化，吸收良好，益菌打敗有害菌，對於修復心、肝、脾、胃都有幫助，這款最新保健品也是美博會主打。」

▲後疫情時代，自然美「雲加盟」模式將是美容業界全新亮點。（圖／東森自然美提供）

針對加盟商部分，在後疫情時代影響下，自然美加速進化與合作夥伴關係，本次展出「雲加盟」模式也是全新亮點。東森自然美市場部副總經理 馮晨強調，「所謂的雲加盟就是，我們線上鼓勵大家可以先加盟自然美，等到春暖花開等到再開分店，線上下進行投資，避免很多人對線上開店憂慮。」可以線上上先採用雲端加盟的方式來瞭解市場，瞭解產品，通過這種形式，增加開店成功率。

長期以來，東森自然美敏銳洞悉美業市場風向，優化加盟政策，全新升級品牌和產品，在激烈的市場競爭搶佔先機。三天展期也會安排線上直播，讓無法到現場鐵粉、有興趣開店加盟店業者，透過萬人雲端直播，全面了解自然美展出亮點。