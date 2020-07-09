渤海軍事演習還在進行　陸媒：釋放「武統台灣」超重要信號

▲解放軍人民海軍。（圖／翻攝自人民海軍）

實習記者任珈萱／綜合報導

中國解放軍已經宣布5月14日至7月31日在渤海進行軍事演習，許多細節再度被曝光，外界就有聲音指出，這次演習是在釋放「武統台灣」的訊號，有分析也顯示，解放軍「意圖打通航母通道」，為南海防空識別區做準備。

綜合陸媒報導，解放軍這次的軍事演習，是在唐山港京唐港區舉行實彈射擊，所有無關船舶、人員必須提前撤離到安全區域，期間無關船舶一律禁止進入該管制區域內，管制區大小為半徑25公里的扇形海域。

據《環球時報》報導，解放軍在唐山港京唐港區進行多軍兵種、跨戰區的兩棲登陸、奪取島嶼、抗擊登陸、防空反導等多個實戰化演練科目，這在解放軍的軍演史上並不常見。這次的渤海軍演中，多個新型號防空導彈戰術性能的畫面也被曝光。

《多維新聞》引述中國海軍裝備專家王雲飛此前分析稱，解放軍這次選在渤海邊上演習，重點一共有四個，一、此海域是內海，其他國家艦機無法抵近偵察，二、可以演練保衛北京的重點科目，主要是防空反導，擔負保衛首都任務的部隊可以在接近實戰的條件下核對總和完善作戰方案；三、幾乎可以演練所有的重點使命任務科目，例如，對強敵作戰中的反航母作戰、空中防禦作戰、電子資訊作戰，反分裂作戰中的海空封鎖、火力突擊、岸灘作戰、立體登陸作戰、城市港口作戰等；四是陸、海、空和火箭軍機動、保障極為便利。

而這次的軍事演習也包括了「5月20日」，所以外界也普遍認為，是中國為必要時，要武統台灣做準備；解放軍「意圖打通航母通道」，為南海防空識別區做準備，不過解放軍截至目前尚未向外界公佈該演習計畫。