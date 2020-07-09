雙城論壇視訊軟體卡關？柯文哲：我方不用華為、對岸不要Google

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北上海雙城論壇暫定於22日舉辦。台北市長柯文哲9日在《十點不一樣》專訪中指出，表示將以視訊會議方式進行，不過他說後面的談判還多得狠，「我們不可以用華為，它不想用Google，這個就有得談了」，他不曉得通訊軟體要用哪一個。

柯文哲說，雙城論壇今年是輪到台北主辦，本來應該是7月初就要辦了，問題是在疫情期間入境還要管制14天，「那不可能來嘛」，但原則上該辦還是辦，過去連續十年來每年都有辦。

柯文哲說，也是考慮現實的環境，像去年他去上海的時候，到崑山拜訪台商的學校、工廠、學會甚至醫院，事實上不可諱言的，台灣人在大陸還是相當多，他還是有在那裡生活、就學、就業一大堆人，還是有一些民間的交流要進行。

柯文哲認為，即使政治上非常對立，經貿上還是往來很密切，去年大陸占我們外貿的30%、出口的40%、進口20%，所以經貿往來是很密切，如果解決台商每天要面對的問題或是一些雜事，民生問題還是要處理。

柯文哲說，既然都辦了10年，其實美蘇在冷戰最激烈的時候，還是有交往，「有交往才有善意，有善意才有交流，所以就該辦的辦」，但也是按照蔡英文總統在就職典禮講的話，「和平、對等、民主、對話」，所以對等之前，還是會照標準做，也不會在政治上有什麼屈服的動作，就照過去的標準，按照對等尊嚴做。

柯文哲強調，這是兩岸城市的交流，也沒有牽涉到很高層次的政治意識形態問題，所以如果大家都把它定義成，這是兩岸城市的交流，處理一些民生問題，那也還好辦。

對於港版國安法過了，這個時候還要辦雙城論壇嗎？柯文哲說，就好像他在處理香港問題，因為有些實質的問題要處理，在台北市政府就比較務實，還是有香港專案小組，他認為港版國安法一通過以後，香港人外逃的一定數量變多，你不給他來台灣，他就去新加坡，不管來台灣就學、就業，或是說置產甚至投資，還是要處理實質的問題，「我們也不會打嘴砲，就真的成立專案小組」。

柯文哲說，因為有務實的問題要解決，不要去扯那些政治上，太敏感的鬼扯，就是把它定義成兩岸之間城市的交流，把一些務實問題解決掉。



柯文哲說，今年因為人也不可能實質來，所以最後就是，「視訊會議就解決了」，但柯表示，後面的談判還多得很，「我們不可以用華為，它不想用Google，這個就有得談了，很好笑，它這個不行、它那個不行，我都不曉得，通訊軟體要用哪一個」。