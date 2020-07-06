美雙航母南海演習　趙立堅：炫耀武力別有用心

▲美軍航空母艦赴南海演習。圖為美國海軍尼米茲號航空母艦打擊群。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

正值中共解放軍近期於南海西沙海域軍演，美國海軍和空軍4日以「維持印太地區安全」為由，派遣雙航母赴南海進行聯合演習。對此，中國大陸外交部發言人趙立堅表示，美國蓄意派重兵在南海有關海域進行大規模軍演，炫耀武力，完全是別有用心。

趙立堅今天重申，西沙群島是中國領土，中方在西沙海域開展軍事訓練，是中國主權範圍內的事，無可非議。所以，他認為美方「維持印太地區安全」的言論，完全是罔顧事實，混淆視聽。

▲中國大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

趙立堅強調，當前在中國和東協國家的共同努力下，南海局勢保持總體穩定。在此形勢下，美國蓄意派重兵在南海有關海域進行大規模軍演，炫耀武力，完全是別有用心，美方的行徑一再挑撥離間地區國家間關係，推動南海軍事化，破壞南海地區和平與穩定，「國際社會特別是本地區國家，對此看得清清楚楚。」

據美國太平洋艦隊公開貼出的聯合演習畫面，美軍共派出了尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）和雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）雙航母，以及B-52H轟炸機、「F/A-18E/F」超級大黃蜂戰鬥攻擊機和E-2空中預警機。

美國海軍司令表示，「在整個印太地區展開任務時，我們的艦隊將會把握所有機會來增強我們的能力和熟練度，與合作夥伴進行聯合、全域作戰。」

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