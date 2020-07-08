元大人壽挺紓困保單借款利率降息2碼　保戶留意3細節避免保單失效

▲元大人壽力挺紓困，調降保單借款利率2碼。（圖／元大人壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊各行各業，為減輕保戶負擔，元大人壽今（8）日表示，7月起針對受影響的保戶與特定對象提供6個月期間、調降保單借款利率優惠措施，建議保戶可善用保單借款以應短期資金的急需，讓手上的現金做更有效的規劃與運用。

元大人壽指出，這次保單借款利率調降紓困專案申請期間為今年7月1日至年9月30日，調降期間自申請核可日起算6個月，適用保單類型為台幣與外幣的利變、傳統型與投資型保單，借款利率為現行適用的保單借款利率降息2碼（0.5個百分點），且無上下限的利率限制。

至於適用對象分為3類，首先是確診的借款保戶本人或配偶、一親等血親；再者是因檢疫需要接受隔離或自主健康管理者，以及受疫情影響被實施無薪假或非自願性離職的借款保戶；第三為從事防疫相關醫療工作的借款保戶。

保單借款具有6大優勢，包括免保證人、免手續費、手續簡便、撥款快速、隨借隨還、彈性運用等，且申貸管道多元，無論透過臨櫃、專屬壽險顧問、郵寄、傳真或線上辦理等皆可依要保人的習慣及便利性自行選擇，審核完成後次一營業日，就會匯入要保人帳戶。

由於各家壽險公司申貸辦法不同，民眾申貸前應先了解相關規定。元大人壽也提醒保戶，保單借款應掌握3要點，分別是了解借款利率與利息計算方式、當心未繳利息併入本金計算，以及要注意繳不出本息會造成保單停效等，避免踩雷才不致損及保單權益。