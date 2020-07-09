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趙立堅嗆「FBI說的話能信？」：中國安全部門不是吃素的！

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▲趙立堅。（圖／翻攝自人民日報）

▲趙立堅。（圖／翻攝自人民日報）

記者劉亭／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊近日表示，大陸是美國資訊安全、知識產權和經濟活動最大的長期威脅者。對此大陸外交部發言人趙立堅回應，FBI說的話你也能信？不要以為中國安全部門是吃素的。

大陸外交部8日記者會上，CNN記者詢問，FBI局長指出，當前所有正在調查的案件中，近一半與中國有關。中方實施的「獵狐行動」是威脅、恫嚇一些在美中國人士的不正當執法行動。中方對此有何回應？

「FBI說的話你也能信？！」趙立堅強勢回應，對美國的外交政策被像瑞伊這樣的FBI官員等反華勢力所左右、所綁架感到遺憾，他公然聲稱FBI每10個小時就處理一起涉華案件，他們不要以為中國安全部門是吃素的！

趙立堅表示，美方個別官員有關言論無視基本事實，充斥著政治謊言，充分暴露了他們根深蒂固的冷戰思維和意識形態偏見，中方對此堅決反對。他強調，近來美方一些政客多次對中國進行莫須有的抹黑指責，渲染「中國威脅」，企圖轉移視線，掩蓋自身問題。他們的圖謀世人看得清清楚楚，註定不會得逞。

而對於美方「獵狐行動」言論，趙立堅透露，打擊跨國犯罪是國際社會的廣泛共識。中方在海外進行「獵狐行動」，抓回外逃嫌犯，是維護法律尊嚴和社會正義。近年來，許多國家都同中方積極開展了相關執法合作。

趙立堅質問，美方官員作出如此表態，難道是希望美國成為犯罪分子的「避罪天堂」嗎？他也敦促，美國個別官員立即糾正錯誤，停止發表錯誤的涉華言論，停止日復一日炮製政治謊言，停止損害兩國互信與合作的做法。

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