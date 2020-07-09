「粉紅超跑」信徒美國看直播！自製LED燈斗笠「模擬鑽轎」...網讚：媽祖一定庇佑你

記者施怡妏／綜合報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖於5日起駕出發，堪稱每年的一大宗教盛事，但由於疫情關係，今年不讓民眾鑽轎底，也有許多人被困在國外，無法參與盛事。一名在美國的台灣網友在跑步機上看直播，遠端同步進香活動，還自製「LED燈斗笠」模擬起馬，就連「鑽轎底」儀式也在家中同步進行，網友們直呼「媽祖婆一定會庇佑你！」

該名男性信徒因疫情關係，被困在美國無法回到台灣，雖然有報名白沙屯媽祖進香活動，但沒有辦法參加，為了展現自己的誠心，戴上「白沙屯拱天宮」的帽子，在家中邊看直播，邊在跑步機上走動，，「跟媽祖稟報，今年看直播在走步機上虛擬進香」。活動第二天，台灣時間4日清晨4點，美國加州5日下午1點，該信徒為了營造天還沒亮的氣氛，關上家中的窗戶，戴上自製的LED燈斗笠，遠端虛擬起馬。

此外，為了維持安全社交距離，今年媽祖遶境取消「鑽轎底」的儀式，該信徒在家中利用四角桌模擬「鑽轎底」，「因為居家庇護沒有社交距離的問題，媽祖婆就允許我鑽轎底，加持加持我這個虛擬進香的香燈腳」。可見他將電腦放在桌上，彎下腰鑽過桌子，流暢的完成「鑽轎底」的動作，完成後，還不忘往後向媽祖回拜一下。有網友在底下留言，「桌子太小了啦」，沒想到該信徒竟然幽默回覆「 人太胖了」。

貼文貼出後，許多網友在底下留言，大讚他「虔誠信徒」，「虔誠的香燈腳」、「要記得喝水」、「好用心，媽祖保祐你」、「媽祖一定能庇蔭到遠處的信徒的」、「跨海同步進香」、「心誠則靈」、「太虔誠了，佩服莊大哥的毅力還有想像力，實在太棒了，媽祖一定會保佑您的」、「在美國自己的防疫要做好、媽祖娘會保佑」。