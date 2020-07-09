嗆越南新住民女「依親的還那麼自大」　退休公務員下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓退休公務員不滿樓上的新住民鄰居製造噪音，一氣之下在社區的LINE群組留言嗆聲，「妳這個越南太太沒住多久，還沒身分的說話那麼大聲喔，好笑，妳依親的還那麼自大」，結果挨告求償48萬元。新竹地院法官考量到鄭女已經公開道歉，最後裁定應賠償2萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲鄭女認為樓上的噪音都是搬來的新住民家庭所致。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

挨罵的新住民一家四口在判決書中主張，鄭女住在6樓，他們住在7樓，明明屋內已經使用地面隔音墊、防音條來降低噪音，對方卻還是在沒有查證之下，臆測噪音都是他們造成的，還在社區LINE群組裡留言恫嚇，「妳很行，過幾天妳就知，到時不要哭」、「我已近夕陽，妳還有得活，小心會有報應」。

更讓這一家人無法接受的是，鄭女還使用歧視的語句貶低他們，包含「現在會說我們的話了喔，妳不是說聽不懂也不會說，笑死」、「妳這個越南太太沒住多久，還沒身分的說話那麼大聲喔，好笑，妳依親的還那麼自大」，因此決定提告求償48萬元。

對於上述指控，鄭女辯稱，這家人2017年搬來之後就一直製造噪音，也不跟她好好談，說是聽不懂國語，「我情緒下就說了一句不恰當的話」，況且他們之前做加工的時候有摔過行李箱等重物，半夜也一直敲敲敲，今年5月28日搬走後就安靜很多。

新竹地院法官認為，雙方是同一社區的居民，只是因為噪音問題在LINE群組起爭執，考量到鄭女已經公開道歉，退休之後也沒有收入，最後裁定應賠償2萬元較為適當，全案仍可上訴。