處理聚眾鬧事…少年無照逃逸！警急追2車相撞　他斷腿喊「執法過當」結果出爐

▲桃園分局警方執行勤務與少年發生擦撞，被告過失傷害獲判無罪，少年再提國賠，法官也判敗訴。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

桃園分局一名陳姓警員處理少年聚眾滋事時，與騎車雙載的官姓少年發生擦撞，後方陳姓少年因此腳踝骨折而對陳員提告過失傷害，陳員事後獲判無罪。不過，陳男不服，另提出訴訟向桃園分局求償國賠，但法官認為，陳員執勤並無過失，也無不法行為，判陳男敗訴。

根據判決，陳男提告主張，陳員2018年2月間處理少年聚眾滋事時，未遵守「執行巡邏勤務中盤查盤檢人車作業程序」的規定，貿然執行，與從該聚集地騎車準備右轉離開的官男發生擦撞，導致後方的他倒地後腳踝骨折，依精神慰撫金、看護費用、工作損失及醫療費用等，向桃園分局求償國賠369萬7千餘元。

對此，桃園分局表示，陳員執行勤務時並無過失，也沒有不法行為，更不適用「執行巡邏勤務中盤查盤檢人車作業程序」，且現場因有死角，官男突然騎車衝出，陳員根本猝不及防，再者，陳男的求償金額也不合理。此外，陳員的過失傷害罪部分，法院也已判決無罪確定，桃園分局更沒有負擔國賠的責任。

法官審理時，官男證稱，當時因為無照駕駛，又聽見有人喊警察來，一時緊張才加速想離開，當時有聽見陳員喊不要到，但同時雙方已撞到了。陳男則指控，當時陳員將油門催到底，然後以人跳車的方式，用機車撞他們，因此認為陳員執法過當。

法官調查，陳員獲報前往處理聚眾鬧事，但官男無照駕駛還加速逃離，2車因此發生車禍，而陳員依其專業，合理判斷官男有不法行為，因此把握稽查的黃金時刻上前攔阻，是維持公共秩序與社會安全的必要手段，並無不法也沒有違反比例原則，因此駁回陳男請求。全案可上訴。

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