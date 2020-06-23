雙親未婚生下他「出生4個月被拋棄」　台南哥拒扶養中風父

記者黃翊婷／綜合報導

洪姓男子出生4個月就被親生父親拋棄，從小是由祖父母扶養長大，如今生父中風、右半邊身體癱瘓，住在護理之家需要親人照顧，他月收入僅2萬8000元，實在無力協助給付護理費用，因此決定提告請求減輕或免除扶養義務，最後獲台南地院法官裁定准許。

▲洪男出生4個月就被生父拋下。（示意圖／記者姜國輝攝，與本案無關，下同）

洪男在判決書中提到，雙親因為沒有婚姻關係，出生之後是由生父認領，但4個月大時突然遭到無預警拋棄，祖父母才接手照顧，將他養大成人，期間生父不曾回來探望，如今中風了需要生活費及醫療費用，他也無力負擔及照料，這才決定提出告訴。

台南地院法官調查，洪父是在2年前中風，右半邊身體因此癱瘓，因為行動不便，目前住在某護理之家，相關費用過去一直是由洪男的祖父支付，但老人家已經在今年5月過世，考量到洪父沒有工作能力，名下也無財產，理論上確實需要兒子扶養。

▲洪父2年前中風，導致右半邊身體癱瘓。

不過，洪男的祖母證稱，孫子出生4個月就被拋棄，好不容易長大成人，目前從事製造工作，月收入僅2萬8000元，未婚，因為工作需要輪班，擔心打擾到她的生活起居，就自己搬到外面租屋，每月租金4000元，還要負擔她的生活費用，生活其實並不好過。

法官認為，洪父對於當年拋棄兒子的事沒有異議，考量到他並未完全盡到為人父的責任，現在反過來要求洪男負起扶養義務，顯然有失公平，最後依民法第1118條之1第2項之規定，裁定准許免除兒子對父親的扶養義務。