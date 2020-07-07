媽媽遭未繫繩狗狗追趕跌傷　兒空氣槍一射罰20萬緩刑3年

記者黃翊婷／綜合報導

台南44歲的楊姓男子不捨母親每天下田都會被李男飼養的狗以及野狗追，甚至因此跌倒受傷，一氣之下帶著空氣槍前往事發地點，並對數隻犬隻射擊，造成一隻名為「大頭」的米克斯犬死亡。檢方考量到楊男原意是想護母，加上李男養狗皆未繫繩也有錯，因此請求法官從輕量刑，並宣告緩刑給予改過自新的機會。

▲楊男為了替母親出氣，卻因為造成犬隻死亡而挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，楊母平日清晨5、6時以及晚間7、8時會前往田地關閉灌溉水的開關，過程中時常受到李男飼養的兩隻米克斯犬「大頭」、「玉米」以及野狗追趕或咬傷；2019年4月17日楊母因為受到上述犬隻追趕而跌倒受傷，楊男一氣之下在同日晚間9時30分左右帶著不具殺傷力的空氣槍，開車返回事發現場。

楊男抵達田地附近後，果然看見有數隻犬隻群聚，於是舉起空氣槍對著牠們發射BB彈，結果導致大頭頭部出血死亡、玉米脾臟受創，嚴重影響健康。隨後李男發現飼養的兩隻狗1死1傷，趕緊報案，警方循線追查很快就逮到楊男。

▲楊母前往田地時經常遭到群聚的犬隻追趕。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

由於楊男對於以上行為皆坦承不諱，台南地檢署檢察官認為，他是因為母親受傷，基於關心、保護的心理才會出手，並非無故傷害或宰殺動物，況且飼主李男皆未幫犬隻綁上繩子，本來就有高度傷人的可能，可見他的惡性非高，希望法官能從輕量刑並宣告緩刑，以勵自新。

台南地院法官認為，楊男的行為的確違反動物保護法，但考量到他的動機，最後依法判處有期徒刑4月，併科罰金20萬元，緩刑3年，刑期部分得易科罰金12萬元，罰金部分得易服勞役200日，全案仍可上訴。