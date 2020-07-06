超速挨罰1800元！駕駛實測控告示牌放太遠　結局再加300元

記者黃翊婷／綜合報導

魏姓男子去年6月5日上午10時許開車行經台南市白河區172線，因為行車速度超過該路段最高限速50公里，因此挨罰1800元罰鍰，他不滿提出告訴，還跑到事發現場「實際測量」，反控測速告示牌與拍照位置距離超過300公尺，希望法官撤銷裁罰，結果不僅沒有成功撤銷罰單，還要再給付300元的裁判費用，全案仍可上訴。

▲事發路段。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，魏男當天開車行經172線（往新營方向）30.2公里處時，行車速度高達時速77公里，明顯高於該路段的最高限速50公里，被台南市白河警分局交通組警員開單舉發，挨罰1800元罰鍰，並記違規點數1點。

魏男不滿提出告訴並強調，當時警員是在對向車道測速，根本是在誤導駕駛人以為順向車道沒有測速照相，違反程序正義及信賴保護原則，況且依據道路交通管理處罰條例第7條之2的規定，在一般道路進行測速時，應該在100至300公尺間明顯標示，但他前往事發路段實際測量，發現告示牌與拍照地點相距超過300公尺，因此希望法官撤銷罰單。

▲魏男辯稱拍照地點和告示牌距離太遠。（示意圖／記者林悅翻攝，與本案無關）

台南市政府交通局則答辯，魏男違規超速是事實，而且舉發單位依照規定在測速照相機的「雙向」前方各設有告示牌，分別是限速50公里和畫有照相機的取締警告標誌，兩面告示牌距離相機為161公尺及200公尺，警員依法開罰並無不合，應予維持原處分。

台南地院法官認為，依據警方提供的現場照片看來，測速照相機與告示牌皆在法定距離內，這部分並無不妥；至於警員在逆向車道測速一事，道路交通管理處罰條例第7條之2第3項規定中，沒有限制科學儀器應於順向車道或逆向車道設置，僅要求在一定距離內設置明顯標誌提醒駕駛，這部分屬於對法令的誤解，最後不採信魏男的說詞，裁定駁回他的告訴，同時還得負擔第一審的裁判費用300元，全案仍可上訴。