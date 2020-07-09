中研院專家直言：差點被國內「防疫成功」說服　本土疫情冬天一定來

▲中研院研究員何美鄉表示，本土疫情冬天一定來。（圖／記者洪巧藍攝）



記者林彥臣／綜合報導

台灣在端午連假前夕爆出日本女留學生回國確診案例，讓當時的連續73天本土0確診紀錄畫上問號。對此中研院生醫所兼任研究員何美鄉也表示，「我也差點被我國防疫成功說服，直到日本女學生案例出現」。她強調新冠肺炎特性難防，到秋冬病毒卷土重來時可能是爆發性的疫情。前疾管局局長蘇益仁也坦言，若沒有疫苗，台灣12月及明年1月會很不安全。

國家衛生研究院7日舉辦新冠疫苗研發及緊急使用授權研習會中，何美鄉表示，新冠肺炎難以防範，國內靠防堵策略成功渡過疫情第一關，「我差一點就被國內防疫成功說服，直到日本女學生出現。」這顯示仍有無症狀的感染者持續在台灣社區中，只是因為夏天讓病毒隱形起來。

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何美鄉分析，依據過去針對四種人類冠狀病毒研究發現有季節性的影響，上呼吸道感染在冬季嚴重，夏季就比較輕微、無症狀比較多，也因此夏季仍可能在隱形傳播，

像是現在瑞典、英國，每天仍有病例持續，人數慢慢增加，秋冬反而疫情不會快速上升，至於台灣目前發展仍難以預測，但已知有無症狀感染，最怕就是在不知覺時慢慢傳播，檢驗能力就相當重要。

何美鄉強調「感染不是問題、重症才是問題」，國人過去一直期盼0確診，但這卻是付出許多代價，有多少人被關14天、21天，但還是擋不住，社區還是有無症狀感染者；研究已證實，只要做好衛生防護、接觸的病毒量少，即便感染也不會重症，甚至可以視為得到一劑免費的疫苗。

何美鄉建議，邊境控管是很好處理，社區感染則難防，在城市、人多的地方，應強化PCR檢測，國內檢驗量能還要再提升，及早針對高風險者進行篩檢，民眾也應定期施打肺炎鏈球菌、流感疫苗，減少重症發生。

▲蘇益仁表示，台灣疫苗研發進度太慢，希望食藥署減少收案人數，提前讓疫苗上市。（圖／記者洪巧藍攝）



蘇益仁則表示，台灣疫苗研發進度「太慢了」，目前全球都是10月有疫苗可用，台灣也應該至少在12月、1月第二波秋冬疫情來臨前能研發出疫苗，但是依照食藥署規定，第二期臨床試驗要收案3000人，比起中國500至600人以及日本600人要高出許多，甚至也比世界衛生組織建議的1500至2000人還要多，恐怕會導致收案速度延遲，因此，現在應該要啟動「緊急使用授權」（EUA），減少收案人數，讓疫苗上市的時間提前。

▲專家小組召集人張上淳認為，無法排除日本女學生是偽陽性的可能性。（圖／指揮中心提供）



中央流行疫情指揮中心對於日本女學生案表示，除原匡列123名密切接觸者，更進一步找尋5月20日至6月20日期間校內曾經有發燒、呼吸道症狀的同校師生一共90人進行抗體檢驗，結果都是陰性。

專家小組召集人張上淳表示，本次共有2實驗室、5種檢驗方式，結果在2種檢驗方式分別有不同2人出現弱陽性結果，進一步比對其他檢驗結果研判為陰性。這也意味該名女學生在台期間沒有傳染出去，但感染源仍不明，也無法排除偽陽性問題。

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