賴清德參訪桃園研華物聯網園區　允諾協助推動「先進智慧醫療特區」

▲副總統賴清德8日參訪位於桃園市龜山工業區的研華物聯網園區。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

副總統賴清德8日參訪位於桃園市龜山區的研華物聯網園區，業者建議政府應推動智慧城市、智慧工廠、智慧醫療等物聯網應用科技，賴清德聽取業者建言後表示，在市長、行政院長任內就曾推智慧城市、智慧國家，要找時間與企業、各院會「喝咖啡」，將討論推動特區具體輪廓辦法。

賴清德8日下午2時參訪研華科技公司，這家總市值近2000億元的工業自動化設備公司，賴清德盛讚研華科技是業界領頭羊，以「建立智能地球」為企業目標令人佩服。

賴清德表示，在擔任行政院長時，就曾希望將台灣建立為智慧國家，但發現，政府若不能尋求產業界配合支持，智慧國家將只會是政策而缺少執行的能力。

▲副總統賴清德8日聽取研華物聯公司簡報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

研華科技董事長劉克振提出建議，台灣未來的物聯網技術將愈來愈進步，建議政府推動「先進智慧醫療特區」，提供國內醫界、科技界有利的共同實驗場域，才能促成台灣發展出強大的國際化醫療科技產業生態，他舉例如國立陽明、交通兩所大學已在桃園市桃園機場捷運A19站新校地規劃特區，將醫療AI、遠距醫療、醫療新創事業育成、全服務健檢等納入研究範圍，公司將全力支持，也希望政府能給予兩校大力挹注。

▲副總統賴清德8日參訪研華物聯網園區，會後與相關人士合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

賴清強調，對於劉克振的前瞻性建言，將是台灣未來發展非常重要的方向，尤其經歷過新冠肺炎疫情後，民眾因遠距教學、開會，體驗到物聯網應用科技的重要性，他將邀請相關單位，針對研華科技推出智慧城市、智慧國家建議，以「喝咖啡」方式研商後續具體作法。

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