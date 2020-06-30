共同推動台灣豬重返國際舞台　副總統賴清德參訪黑橋牌工廠

▲副總統賴清德，在台南市長黃偉哲的陪同下，前往台南安平工業區，參訪著名的肉品加工廠「黑橋牌香腸工廠」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣於今年6月從口蹄疫區正式除名，副總統賴清德30日上午在台南市長黃偉哲的陪同下，前往台南安平工業區，參訪著名的肉品加工廠「黑橋牌香腸工廠」，盼在與業者攜手努力推動下，增進國人對國產優良肉製品的認識與認同，也期待在口蹄疫解禁後，讓台灣豬盡速重返國際舞台。

副總統賴清德表示，豬肉是台灣人食用量最大的肉品，今日專程來到黑橋牌，除瞭解畜禽肉產業發展現況以及政府能夠給與的協助措施外，更要推薦大家品嚐台灣原產的豬肉製品。另外，對於黑橋牌於口蹄疫期間，不畏艱辛，成功讓台灣的豬肉加工製品打進外銷市場，他也表達肯定之意。

力薦台南在地肉品的黃偉哲市長也指出，動物衛生組織（OIE）對台灣解除口蹄疫疫區之後，相信台灣優質的豬肉外銷會深受許多國家歡迎，期待國產豬肉及加工製品能於國際舞台發光發熱，為台灣養豬產業開拓更多、更大的市場。

賴清德副總統除現場聽取簡報外，並進入廠房，實地瞭解國產豬肉加工製品嚴謹的製造流程與品質衛生管控，黑橋牌董事長陳春利亦全程陪同解說。

陳春利表示，新冠肺炎期間，黑橋牌香腸在量販超市的業績不減反增，成長超過三成，證明國人對黑橋牌的信賴與對肉製加工品的需求是值得被重視的，感謝賴副總統及黃偉哲市長親臨參訪，也希望台灣肉品能在最短時間內重返國際、順利出口。

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