癌末公車司機為養3子女！服藥抱病上班　一恍神路邊車成廢鐵

▲公車司機疑恍神衝撞路邊轎車。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、董美琪／基隆報導

基隆市北寧路8日上午發生一起車禍，基隆市公車司機疑似恍神，直接衝向停放在路旁1輛轎車、2台機車，當場被撞爛成廢鐵。所幸未造成傷亡。當時客運上有3名乘客受傷，警消獲報後到場，將3名乘客送醫救治，目前無生命危險。據查，劉姓司機因癌末服藥，家中還有3個孩子要養，是家中經濟支柱，其他同仁已發動愛心募款，幫他渡過難關。

事發當時劉姓公車司機8日上午10時許，公車行經碧砂漁港附近時，疑似恍神整輛公車偏離車道，直接撞上停放在北寧路旁1輛轎車、2台機車。轎車遭公車撞擊後，前方有電線桿擋住，強力擠壓下，車身嚴重變形壓爛。

遭撞擊的轎車洪姓車主無奈表示，本來要出門，我太太就說車子被撞爛，心裡想怎麼可能，誰知道變成這樣！」他說，還好當時沒在車上，人平安就好。

基隆市公車處長陳新埤表示，其實劉姓司機工作很認真，有10年經歷，去年發現罹患癌症，等到醫師證明可以復工，才趕快復職賺錢，劉姓司機因癌症末期服藥，同事們曾規勸他不舒服時不要勉強，但因為家中還有3個孩子要養，家庭經濟支柱全靠他，因此其他同仁發揮愛心募款，有關傷者及車輛，公車處會協助理賠。

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