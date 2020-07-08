桃園聯結車失控撞斷電桿！住戶停電　駕駛稱「陽光刺眼」肇禍

▲桃園市楊姓男子8日駕駛聯結車從楊梅區幼獅工業區載送貨物，行經高獅路附近撞斷路旁電線桿與電箱。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子8日上午駕駛聯結車從楊梅區幼獅工業區載貨外出，行經高獅路路段時，突然失控撞擊路旁電線桿，導致電桿斷落與電箱毀損，聯結車車頭玻璃碎裂，肇事後因扯斷電線使得附近民宅停電，楊男聲稱，因陽光刺眼導致視線不明才肇禍，警方為楊男進行酒測，酒測值為0，警方正調閱監視器畫面釐清肇事原因。

▲桃園市1輛聯結車8日從楊梅區幼獅工業區載送貨物，在高獅路附近撞斷路旁電線桿與電箱，車頭玻璃碎裂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局指出，46歲的楊姓男子8日上午7時許駕駛聯結車送貨，從幼獅工業區外出往埔心方向行駛，行經高獅路820號附近時，突然撞上路旁電線桿，轟隆巨響當場撞斷電桿，還波及一旁電箱，現場一片狼藉，所幸案發時沒有車輛行人經過，並無人員受傷，楊姓駕駛僅飽受虛驚。

▲桃園市1輛聯結車8日從楊梅區幼獅工業區載送貨物，在高獅路附近撞斷路旁電線桿與電箱，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊男肇事後，因電桿折斷還扯斷電線，造成附近民宅與工廠短暫停電，楊梅警方趕抵現場，緊急請台電工程人員到場搶修，楊男聲稱因陽光刺眼，造成視線不明，不小心撞上路旁電桿，警方為楊男進行酒測，酒測值為0，經台電人員搶修後，當地送電已恢復正常，警方則調閱鄰近監視器畫面以釐清真正肇事原因。

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