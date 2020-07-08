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民進黨公布3大暑期營隊　卡司超大咖！蔡英文、唐鳳當講師

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▲▼民進黨舉行記者會，由青年部主任蔡沐霖、國際部副主任謝佩芬、台灣民主學院副主任邱世元公布暑假營隊活動。（圖／民進黨提供）

▲民進黨舉行記者會，由青年部主任蔡沐霖、國際部副主任謝佩芬、台灣民主學院副主任邱世元公布暑假營隊活動。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨8日舉行「2020民主進步黨『島嶼未來 青年上場』暑期青年營隊」記者會，公布一系列由民進黨青年部、台灣民主學院、中國部及國際部所舉辦的「熬民主！政治職人講堂」、「會做事！國務青旗艦營」、「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」等三個系列課程營隊。

青年部主任蔡沐霖表示，青年部將在7月22日、7月29日、8月5日、8月16日的晚上7點舉辦第一季「熬民主！政治職人學堂」系列課程，講師陣容包括行政院政務委員唐鳳、民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬委員、圖文不符共同創辦人張志祺（志祺七七）以及年代新聞台主播張雅琴。

蔡沐霖說，要讓年輕人了解，政治有時候很難熬，也很煎熬，經常會遇到許多困難與挑戰，但是只要你能夠成功熬過來，就能嘗到「民主的滋味」。

台灣民主學院副主任邱世元則表示，將延續去年「青年入陣-民主新星研習營」之成果，將舉辦「會做事！國務青旗艦營」，藉由專業課程與實作演練方式，分組模擬實戰，強化學習效果，體驗政治工作者的決策執行。

邱世元表示，「會做事！國務青旗艦營」將於8月2日至8月4日於台北舉辦，是整個夏天唯一一檔有辣台妹蔡英文總統的青年營隊，除此之外，邀請到的講師陣容還有行政院政務委員唐鳳、外交部長吳釗燮、桃園市長鄭文燦、青平台基金會創辦人鄭麗君，以及中央黨部各主管將輪流擔任課程引言人，包括林鶴明、林飛帆、蔡沐霖、顏若芳、謝佩芬、周江杰、李慶鋒、楊皓茹、廖泰翔、王柏鈞。

▼民進黨舉行記者會，由青年部主任蔡沐霖公布暑假營隊活動。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨舉行記者會，由青年部主任蔡沐霖、國際部副主任謝佩芬、台灣民主學院副主任邱世元公布暑假營隊活動。（圖／民進黨提供）

此外，國際部副主任謝佩芬表示，台灣的國家安全空前重要，因此國際部與中國部將於9月10日至9月13日共同舉辦「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」，這將是今年唯一一個兵推營，要讓平常對一般人而言看起來神秘、充滿情報感的國安決策，透過讓學員以角色扮演、實際操作兵推，來瞭解國安決策者在下決定前如何面對、洞悉國際局勢變化。

謝佩芬說，將邀請國內兩岸、外交、國防最強師資陣容，包括立法委員羅致政、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁、中央警察大學公共安全學系專任教授董立文、台灣智庫執行委員賴怡忠、台灣戰略學會研究員蘇紫雲、行政院大陸委員會諮詢委員馬振坤為學員授課。

此外，該營隊也邀請到曾任國安會幕僚的最強導師團隊，包括吳怡農、謝佩芬、李問、陳博洲，親自帶領學員做出重大國安決策。

▲▼民進黨舉行記者會，由青年部主任蔡沐霖、國際部副主任謝佩芬、台灣民主學院副主任邱世元公布暑假營隊活動。（圖／民進黨提供）

▼▲民進黨舉行記者會，由國際部副主任謝佩芬、台灣民主學院副主任邱世元公布暑假營隊活動。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨舉行記者會，由青年部主任蔡沐霖、國際部副主任謝佩芬、台灣民主學院副主任邱世元公布暑假營隊活動。（圖／民進黨提供）

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