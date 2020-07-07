林佳龍稱旅行業沒競爭力就退場　李正皓：競爭力高就不怕新冠肺炎？

▲李正皓。（資料照／ETtoday攝影中心）

記者蘇晏男／台北報導

交通部長林佳龍7日針對旅行社倒閉潮表示，相關觀光旅遊業要做轉型，市場可以經過這次盤整重新洗牌，有些業者認為長期來講，不一定很有競爭力，決定逐步退場，只要做好對員工權益保障，交通部尊重。對此，名嘴李正皓在臉書直批，「沒競爭的旅行業就退場？林佳龍這種沒競爭力的政治人物才應該退場」。

林佳龍認為，防疫、紓困、振興，半年來觀光產業是有挺住，國際疫情還是相當嚴峻，一定要團結支持指揮中心決定，假設國境風險嚴管、國內鬆綁，需要透過國旅帶動，相關觀光旅遊業也是要做轉型，「要人助也要自助」，有一些退場機制，只要軟著陸，市場可以經過這次盤整重新洗牌，作為主管機關，就讓過程比較平順。

林佳龍指出，再來會有進場、退場機制，紓困3.0就是針對有心想要留在觀光產業，甚至轉型升級的，會予以員工薪資補貼三個月，有些業者認為長期來講，不一定很有競爭力，決定逐步退場，只要做好對員工權益保障，他們尊重。

林佳龍說，沒有倒閉潮是因為前半年，可是不代表這裡面沒有勞資關係協商可能的調整，需要適當維持市場機制，政府就是維持產業秩序，讓他們不要一下崩盤。

對此，李正皓批評，「沒競爭的旅行業就退場？林佳龍這種沒競爭力的政治人物才應該退場」，這次新冠肺炎的疫情是全球性、不可抗力的，各國都在邊境封鎖，擺明不能出國，請問對於專營國外旅行的業者來說，這種狀況哪有什麼競爭力高低之分？競爭力高的就不怕新冠肺炎、可以帶團出遊嗎？

李正皓認為，交通部身為觀光主管機關，這個時候就是努力紓困，協助旅行業者度過難關就可以了，這個時候講幹話對事情有什麼幫助？「上次連假塞車，林佳龍要大家當聰明的用路人；今天談觀光產業，林佳龍要自認沒有競爭力旅行業者逐步退場，千錯萬錯都是別人的錯」。