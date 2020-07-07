旅行社傳倒閉潮　林佳龍：市場重新洗牌、沒競爭力的退場

▲台北市長柯文哲、交通部長林佳龍體驗雙層觀光巴士。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲7日與衛福部長陳時中、交通部長林佳龍一同搭乘雙層觀光巴士宣傳北市觀光。對於旅行社倒閉潮，林佳龍表示，相關觀光旅遊業也是要做轉型，「要人助也要自助」，市場可以經過這次盤整重新洗牌，有些業者認為長期來講，不一定很有競爭力，決定逐步退場，只要做好對員工權益保障，交通部尊重。

林佳龍認為，防疫、紓困、振興，半年來觀光產業是有挺住，國際疫情還是相當嚴峻，一定要團結支持指揮中心決定，假設國境風險嚴管、國內鬆綁，需要透過國旅帶動，相關觀光旅遊業也是要做轉型，「要人助也要自助」，有一些退場機制，只要軟著陸，市場可以經過這次盤整重新洗牌，作為主管機關，就讓過程比較平順。





▲體驗雙層觀光巴士，交通部長林佳龍致詞。（圖／記者林敬旻攝）



林佳龍認為，再來會有進場、退場機制，紓困3.0就是針對有心想要留在觀光產業，甚至轉型升級的，會予以員工薪資補貼三個月，有些業者認為長期來講，不一定很有競爭力，決定逐步退場，只要做好對員工權益保障，他們尊重。

林佳龍說，沒有倒閉潮是因為前半年，可是不代表這裡面沒有勞資關係協商可能的調整，需要適當維持市場機制，政府就是維持產業秩序，讓他們不要一下崩盤。

至於飯店一房難求，安心出遊補助看得到吃不到。林佳龍回應，這是短期的，市場有供需，一開始大家想去宜花東、墾丁、外島等地，接下來自然會選擇中北部，需要有時間，總量在那邊，供需決定價格，交通部不容許任何哄抬。

林佳龍呼籲，如果今天宜花東墾丁馬祖住房率高，選擇到中北市到大都會，將近半年時間，安心旅遊搭配三倍券，掌握資訊選擇最適合地點休假，平、假日都補助，就是希望大家全家平常分散各地工作，利用這時間可以團員，住在都是飯店，搭觀光巴士也是好的選擇。

對於解決連假塞車問題，林佳龍表示，除了根據大數據分析檢討改善，現在委由中華運輸協會，這是全國性大概所有交通專家都有參加，今天進行研討會，會很重視他們所提出來的建議，他們過去也參與交通部疏運政策措施，請他們做平台，把各界好的意見整理起來，不斷去精進，提供更好資訊平台，讓大家上路掌握即時路況。