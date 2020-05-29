台中驚爆校園版「N號房」！5女學生遭偷拍　教局證實：有3名男同學

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台中市驚爆校園版「N號房」！5女學生遭偷拍

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市議員李天生28日於議會質詢，提到中市有某學校女學生遭偷拍裙底風光。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

韓國日前發生震驚社會的「N號房」事件，引發世界譁然，然而台中市竟也傳出類似版本，某學校有5名女學生被偷拍裙底風光，並上傳到網路群組公開傳閱，令當事人身心靈嚴重受創。台中市議員李天生28日於議會詢問教育局長楊振昇是否知道此事，並質疑校方及教育局沒有積極重視處理，對此，教育局29日做出回應，並沒有刻意隱瞞此事，正積極處理當中，確實有3名男同學涉嫌偷窺、偷拍，全案目前已依性平法和刑法等相關規定輔導和調查，將會徹查到底。

李天生指出，2018年下半年至2020年3月間，南韓發生一系列使用加密即時通訊軟體Telegram進行的性剝削案件，犯罪者通過在Telegram上建立的多個聊天室，將對女性進行性威脅得來的資料、相片、影片等發布在聊天室中，甚至進行直播，由於有知名藝人涉入，引起社會各界強烈反彈。

李天生表示，無奇不有，台中市也發生類似案件，某學校傳出有5位女同學遭到偷拍裙底風光，並且上傳各群組，成為公開的秘密，造成當事人身心靈嚴重受創。

李天生說，接獲學生家長投訴抱怨，發生如此嚴重事件，校方並沒有重視，只聲稱已經移請性別平等委員會處理，同時尊重家長提出司法告訴。他指責，校方漠視同學身心靈受損，沒有重視積極處理，而且這種舉動涉嫌妨害風化、妨害秘密及妨礙名譽，其中妨害風化部分屬於公訴罪，案情嚴重，要求市府教育局正視面對處理。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

李天生指責，這種舉動涉嫌妨害風化、妨害秘密及妨礙名譽，其中妨害風化部分屬於公訴罪，案情嚴重，要求市府教育局正視面對處理。

對此，教育局29日回應，台中市內確實有某所高中校園發生偷拍女學生的情形，初步了解，有5名女學生受害，涉嫌偷窺及偷拍的男學生則有3名，因有學生發現有女同學被偷拍裙底風光、腿部等照片，經由通訊軟體傳閱，認為此行為不妥，於是向老師報告。

教育局強調，整起事件並沒有刻意隱瞞，教育局於4月30日接獲通報後，便馬上依性平法及刑法等相關規定輔導與處置，同時要求校方利用相關課程或集會時間，宣導性平教育與相關法律常識，強化學生法律知能，避免學生因偷窺或偷拍而觸法。

另外，校方在得知消息後，馬上通知家長到校了解。教育局表示，因案件涉及偷窺、偷拍，已進入調查階段，所以相關細節不便透露，但將會徹查到底，絕不容許類似事件再度發生於校園內。

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