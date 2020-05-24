民進黨中市黨部主委同額穩當選　四派系爭逐31席全國黨代表成關鍵

▲▼。（圖／李天生提供）

記者鄧木卿／台中報導

民主進步黨台中市黨部24日舉行主委、全國黨代表和台中市黨代表改選，同額參選主委的市議員李天生篤定當選，只是得票數和廢票多寡之別，反而是全國黨代表當選席次受人關注，台中目前包括新潮流、正國會、綠色友誼連線和蘇嘉全系統等四大派系爭奪31席，掌握多少全代，就能掌控中執委、中常委，參與黨中央決策。

受到各派系催票影響，加上疫情緩和、天氣晴朗，台中市5個投票所外一大早就大排長龍，主委候選人李天生夫婦在大里投票所外面，熱情招呼並呼籲黨員踴躍投票，選出優秀人才，協助民進黨繼續向前，下屆朝市長當選、議會過半目標努力。

在立法院副院長蔡其昌出面協調之下，新潮流並未派出主委人員，而是由正國會系統的李天生同額，篤定當選，一般認為，雖然是同額參選，但得票數不會太難看，而廢票數也不會太多，因為李與人和善，並無大錯，反倒是全國黨代表受到關注。

台中市有31席全國黨代表，有39人角逐，包括新潮流、正國會、綠色友誼連線和蘇嘉全系統等四大派系都在爭奪，一旦掌握全國黨代表席次，就有權選出中執委、中常委，進而得以參與黨內最高的決策權力核心。

今天投票時間從由上午8點至下午4點，設有5處投票所，黨員必須攜帶身分證、印章、戴口罩，除了全國黨代表之外，市黨代表應選75＋1（原住民），有104＋1（原住民）登記參選。

台中市執行委員及評議委員部分，將在6月28日舉行，由134名黨代表（含當然黨代表）選出，執行委員23人登記，應選16席，評議委員11人登記，應選9席。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來